El PP interrogarà Sánchez, Montero i Bolaños al Congrés per la corrupció, el dia que declara Begoña Gómez

Rufián demanarà al president que expliqui els seus plans per a la resta de legislatura i Abascal incidirà a demanar comptes per la immigració
MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -
El PP vol aprofitar la sessió de control de dimecres al Congrés, la primera del nou curs polític, per preguntar al president Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero i el ministre Félix Bolaños sobre l'exemplaritat del govern davant de la corrupció, tot això el mateix dia en què Begoña Gómez, l'esposa del cap de l'executiu, està citada a declarar com a imputada davant del jutge Juan Carlos Peinado.
A instàncies del PSOE, el Congrés va acceptar no celebrar sessió plenària el dia 11 de setembre perquè els diputats catalans puguin celebrar la Diada, encara que el PP va atribuir aquest moviment al fet que Gómez anava a declarar al jutjat aquest dijous. Però el magistrat va avançar al dia 10 la citació de l'esposa de president, amb la qual cosa sí que coincidirà amb el ple del Congrés.
Segons la llista de preguntes registrat aquest dijous per al pròxim ple, recollit per Europa Press, la portaveu del PP, Ester Muñoz, vol dirigir-se a María Jesús Montero per preguntar-li "com creu que el seu govern està legitimat per combatre la corrupció".
L'EXEMPLARITAT
I el secretari general dels populars, Miguel Tellado, plantejarà al ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, si creu que "el seu govern és compatible amb l'exemplaritat". "És democràtica la manera d'actuar del seu govern?", és la pregunta que dirigirà per la seva banda Cuca Gamarra al ministre.
Després de la reunió a Brussel·les del president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo demanarà saber si el Govern central "està negociant la reforma de la justícia amb un pròfug de la justícia".
Per la seva banda, el responsable d'Educació i Igualtat del PP, Jaime de los Santos, preguntarà a la ministra portaveu, Pilar Alegria, "quina és la relació del seu govern amb la veritat i la llibertat d'expressió"; mentre que el diputat Ángel Ibáñez interrogarà al ministre d'Agricultura per saber si creu que l'executiu "està a l'altura de les circumstàncies".
"S'APLICARÀ EL QUE EXIGEIX ALS ALTRES?"
"Alguna vegada s'aplicarà el que exigeix als altres?", és la pregunta que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol plantejar a Sánchez, cosa que permet augurar un debat sobre la corrupció, o també sobre l'exigència que el govern presenti els pressupostos generals de l'Estat del 2026.
Feijóo ha anunciat en els últims dies una reforma legal per obligar el govern a presentar pressupostos i impedir que es pugui continuar amb els comptes prorrogats més de dos anys consecutius. Sánchez, que quan estava en l'oposició exigia a Mariano Rajoy que se sotmetés a una qüestió de confiança si no tirava endavant uns pressupostos, sosté ara que continuarà a La Moncloa sense dissoldre les Corts encara que el Congrés tombi el seu projecte pressupostari.
Pedro Sánchez haurà de respondre a altres preguntes al ple de la setmana vinent. El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, vol que expliqui "què farà en el que queda de legislatura", mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, incidirà en les crítiques a la política del govern en matèria de migracions: "Quants diners costa als espanyols la immigració il·legal?", és la pregunta que ha registrat.