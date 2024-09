El PP intenta que les Corts censurin els responsables polítics de les seus de la Generalitat a l'exterior

El PSOE defensarà que el Govern central marqui directrius per regular l'acció exterior de les comunitats i les seves ambaixades



MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El PP intentarà que les Corts reprovin aquesta setmana els responsables polítics de les ambaixades de la Generalitat de Catalunya a l'exterior per contribuir a impulsar el procés independentista, una iniciativa que té aspectes de prosperar atès que els 'populars' tenen majoria en la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per les Relacions amb el Tribunal de Comptes on es debatrà.

Així consta en una de les propostes de resolució que ha presentat el PP a l'informe de fiscalització del Tribunal de Comptes sobre la destinació donada als recursos assignats a l'execució de les polítiques d'acció exterior de la Generalitat de Catalunya entre els exercicis 2011 i 2017.

La primavera passada la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano, va donar compte d'aquest informe a la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a les relacions amb el fiscalitzador, que dimarts debatrà i votarà les propostes registrades pels grups, a les quals ha tingut accés Europa Press.

En concret, el PP planteja que la comissió constati que les ambaixades catalanes van dedicar nombroses accions i recursos públics a impulsar el procés i aconseguir suports "de manera deslleial amb l'Estat" i que en reprovi els màxims responsables polítics per les "irregularitats" detectades pel Tribunal de Comptes.

Així mateix, els 'populars' volen instar la Generalitat a exercir les polítiques d'acció exterior sota el principi de "lleialtat institucional mútua" i en coordinació amb l'Estat, a elaborar informes de gestió de les activitats detallant-ne els costos i a "exigir el control de l'activitat econòmic financera" i "mecanismes de control intern".

VOX DEMANA TANCAR-LES

Per la seva banda, Vox aposta per reclamar al Govern central el "tancament immediat" de les delegacions de la Generalitat a l'exterior, deixar de sufragar amb diners públics "activitats separatistes" i promoure l'assignació de recursos a fomentar la "unitat nacional i la convivència pacífica entre espanyols".

Per la seva banda, el PSOE vol que el Govern central, en l'exercici de la seva funció directiva de la política exterior, marqui directrius per regular l'acció exterior de les comunitats autònomes i les seves ambaixades, a més dels procediments per fer efectives la competència estatal de coordinació d'aquesta acció a l'exterior.

Així, pretén aprofitar aquest tràmit perquè les Corts instin el Govern central a "regular el procediment a través del qual les comunitats autònomes puguin posar de manifest les seves necessitats, prioritats i criteris amb vista al desenvolupament de les seves competències d'acció exterior".

Així mateix, és partidari que l'Executiu central "estableixi els sistemes i procediments a través dels quals es fan efectives les seves competències de coordinació i direcció de l'acció exterior, a més de la participació autonòmica en el control i valoració de l'exercici d'aquesta funció pel que fa a les competències".

COORDINAR-SE AMB EXTERIORS

El PSOE també vol que les Corts instin el Govern de la Generalitat de Catalunya a complir les recomanacions del Tribunal de Comptes entre les quals destaquen que es coordini amb Exteriors en la planificació de les activitats d'acció exterior i informi dels seus plans.

També que estableixi "un rigorós sistema de control intern i sistemes periòdics de control efectiu que impedeixin la realització de despeses sense ajustar-se a la legalitat vigent" i que els seus delegats es reuneixin amb els òrgans de representació exterior del Regne d'Espanya per "permetre el control de l'activitat desenvolupada i la seva coordinació sota la direcció del Govern de la Nació".

ERC I BILDU DESQUALIFIQUEN L'INFORME

Per la seva banda, ERC i Bildu dediquen les seves propostes de resolució a demanar mesures per evitar que el Tribunal de Comptes "envaeixi competències pròpies del Tribunal Constitucional" com, al seu parer, ha fet en sotmetre a anàlisi de constitucionalitat l'acció d'exterior de Generalitat.

Les formacions independentistes denuncien que l'informe del Tribunal de Comptes no és "ni objectiu, ni imparcial, ni ponderat , ni equilibrat" i està "ple de judicis de valor" i critiquen que les Corts ho hagin debatut quan hi ha instruccions de processos penals sense "respectar la presumpció d'innocència". A més, defensen que l'informe s'hauria de revisar, "vista la imminent entrada en vigor de la llei d'amnistia".