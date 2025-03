El PP instarà el Govern central des del Senat a declarar el Xacobeo 2027 esdeveniment d'excepcional interès públic

MADRID 16 març (EUROPA PRESS) -

El ple del Senat abordarà aquest dimarts una iniciativa amb la qual la majoria absoluta del PP instarà el Govern central a declarar l'Any Sant Xacobeo 2027 com a "esdeveniment d'excepcional interès públic" (EEIP), amb efectes des de l'1 de gener del 2025.

Aquesta moció dels populars --iniciativa no vinculant-- critica el Ministeri de Cultura d'Ernest Urtasun que "no ha complert el compromís" de promoure la inclusió de l'Any Sant Xacobeo com a EEIP, la qual cosa, segons el text, afavoriria la implementació de beneficis fiscals per a la participació d'empreses privades en l'esdeveniment.

En el text, al qual ha tingut accés Europa Press, critica el Govern central "davant de la seva incapacitat de tirar endavant els pressupostos generals del 2025" i es demana declarar com a esdeveniment excepcional l'Any Xacobeo 2027, per garantir excepcions fiscals i així "incentivar la participació de l'empresa privada".

En l'exposició de motius, els populars assenyalen que el Ministeri de Cultura es va comprometre a promoure la inclusió de l'esdeveniment com a EEIP a l'esborrany de la Llei de pressupostos generals de l'Estat 2025, en un període que abastaria des de l'1 de gener del 2025 fins al 31 de desembre del 2027.

El PP recorda que ja va presentar una proposició de llei al Congrés, en què incloïa una sèrie d'esdeveniments programats que podien ser susceptible d'excepcions fiscals, que va ser "vetada" pel Govern central el desembre passat.

D'aquesta manera, reclama "un programa específic de beneficis fiscals" a l'empara de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, per "garantir les exempcions fiscals" als patrocinadors de l'Any Xacobeo 2027.

Els populars posen l'accent en el fet que el Xacobeo és una de les celebracions més emblemàtiques de Galícia pel seu impacte cultural, social i econòmic, així com la promoció del Camí de Santiago.