El PP insta Illa a convocar eleccions després de l'esmena d'ERC a la totalitat dels pressupostos

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha instat aquest dimarts el president de la Generalitat, Salvador Illa, a "dir que ha estat incapaç d'aprovar uns pressupostos" i convocar eleccions després que ERC hagi presentat una esmena a la totalitat als comptes.
En una roda de premsa a la cambra catalana, Fernández ha criticat que "el PSOE i ERC continuïn jugant al gat i la rata" i ha demanat als republicans que si volen tombar els pressupostos ho facin ara, anunciant-ho directament.
"Un dia anuncien una esmena a la totalitat, l'endemà negocien en privat, un dia escenifiquen tensió, el següent comparteixen estratègia. I mentrestant, què fan? Jugar a fet i amagar amb els diners dels catalans?", ha sostingut el portaveu.
En aquest sentit, ha afirmat que si ERC retira l'esmena i els pressupostos s'aproven --ja compten amb el suport dels Comuns--, "quedarà confirmat el pacte intervencionista que consolida l'infern fiscal i el creixement de l'aparell polític".
"Si insistim en una nova negociació serà el mateix projecte amb diferent embolcall. Més teatre, més escenificació, més titulars, però el mateix fons. De Guatemala a 'guatepeor'", ha afegit.