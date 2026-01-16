El PP insta al Govern a defensar la candidatura de l'obra de Gaudí com a Patrimoni de la Humanitat davant de la UNESCO

MADRID 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei (PNL) per la qual insta el Govern central a defensar la candidatura de l'obra d'Antoni Gaudí com a patrimoni mundial de la humanitat davant la UNESCO.
Així ho reclamen els populars en una iniciativa per debatre en la comissió de Cultura, a la qual ha tingut accés Europa Press. Concretament demanen la inscripció de la candidatura del Col·legi de les Teresianes i la Torre Bellesguard a Barcelona, la porta de la Finca Miralles, el Capricho de Comillas a Cantàbria, la Casa Botines a Lleó, el Palacio Episcopal a Astorga i la catedral de Mallorca.
Tot i que destaquen aquests edificis, també demanen que es doni suport a l'ampliació de l'obra de Gaudí per a la llista representativa del patrimoni mundial de la humanitat de la UNESCO.