El PP insta al Govern en el Congrés a executar ordres d'expulsió d'estrangers sense dret a romandre en la UE

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
MADRID 1 febr. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrat en el Congrés dels Diputats una proposició no de llei per la qual insta al Govern a executar les ordres d'expulsió d'estrangers nacionals de tercers països sense dret a romandre en la Unió Europea, per al seu debat en el Ple.
Segons es desprèn del text, recollit per Europa Press, els 'populars' demanen garantir l'execució "efectiva" de les ordres d'expulsió d'estrangers nacionals de tercers països sense dret a romandre a Espanya.
Així mateix, aposten per instar els canvis legislatius necessaris per expulsar als estrangers nacionals de tercers països sense dret a romandre a la UE condemnats per delictes greus o que incorrin en reincidència dolosa, especialment enfront dels delictes contra la llibertat sexual, impedint la seva tornada i la seva residència a Espanya.
En aquesta mateixa línia, criden a reforçar la cooperació judicial amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i altres autoritats competents "amb l'objectiu de reduir els terminis administratius i judicials dels procediments d'expulsió, evitant dilacions indegudes".
Igualment, sol·licita impulsar la revisió d'acords amb països d'origen i trànsit d'immigració il·legal "per assegurar el seu compliment, introduint per els qui els incompleixin conseqüències diplomàtiques i/o econòmiques".
També reclama un reforç dels mitjans humans i tecnològics de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en cooperació operativa amb Frontex com a força de suport, mitjançant la integració i interoperabilitat de sistemes marítims, aeris i satel·litaris, per prevenir la immigració il·legal
MENYS D'UN TERÇ EXECUTADES
"Cada any, centenars de milers de persones de fora de la Unió Europea són obligades a abandonar el territori comunitari per mancar de dret legal a romandre en ell. No obstant això, poc més del 20% d'elles ho fa realment. A Espanya, la situació és encara més alarmant: s'executen menys d'un terç de les ordres d'expulsió que es dicten", apunta el PP.
En aquesta línia, el PP recopila dades d'Eurostat que revelen que entre gener i setembre de 2025 Espanya va notificar 41.315 ordres d'expulsió.
D'altra banda, el PP afirma que al novembre del 2025 la secretària d'Estat de Seguretat va confirmar en la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats que des de gener fins a novembre de l'any passat es van executar 2.156 expulsions.
"Això implica una taxa d'execució d'aproximadament el 5%, una xifra estrepitosament baixa que revela un desajustament greu i que implica l'incompliment reiterat de la normativa en aquesta matèria", denuncia la formació que lidera Alberto Núñez Feijóo.