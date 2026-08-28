El PP insta els catalans a concentrar-se el 2 de setembre als seus ajuntaments "en suport a Ceuta"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El PP de Catalunya ha instat els catalans a concentrar-se el proper dia 2 de setembre davant dels ajuntaments dels seus municipis "en suport a Ceuta i a tots els ceutís".
En un comunicat aquest dijous, els populars han cridat a la "màxima mobilització" per a la convocatòria promoguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que pretén que els municipis de tota Espanya mostrin solidaritat amb els ciutadans de Ceuta.
En aquest sentit, ha reclamat als consistoris catalans sumar-se a la iniciativa i fer onejar la bandera de Ceuta als seus edificis municipals "com a mostra de solidaritat, suport i unió amb la ciutat".
El PP ha afirmat que "no es tracta de sigles ni d'ideologies, es tracta de solidaritat, d'estar al costat de tots els ceutís que estan sofrint les conseqüències de les males polítiques i de la desidia del Govern de Pedro Sánchez".
"El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. El que afecta Ceuta afecta el conjunt d'Espanya. I davant d'una situació d'aquesta gravetat, Catalunya no pot mirar cap a un altre costat", ha conclòs.