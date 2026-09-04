El PP insisteix a desclassificar els informes de Pegasus per la "submissió" de Sánchez

MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
El PP ha tornat a demanar una "desclassificació" d'informes per l'espionatge amb el sistema Pegasus a membres del Govern d'Espanya i ha subratllat que "alguna cosa" ha provocat la "submissió" del president Pedro Sánchez amb el Marroc, per la qual cosa demana "transparència".
La portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, ha plantejat aquests "dubtes" davant el "canvi evident en la política" del PSOE pel que fa al Marroc i el "punt d'inflexió" que es va produir des que es van "hackejar els mòbils". "El que ha de fer el govern, perquè no tinguem cap sospita ni dubte, és transparència i desclassificar tots aquests documents", ha reclamat en una entrevista a RNE recollida per Europa Press.
Muñoz, que ha retret al Govern central el seu gir en política exterior sense cap debat al Congrés, també ha retret a Sánchez que "com és possible que hagi estat amoïnat per no ofendre el Marroc", mentre que sí ha "ofès" el Rei.
Segons el parer de Muñoz, "el Marroc no estarà mai millor que amb un govern com el de Pedro Sánchez", i ha rebutjat la "conspiració interestel·lar" d'Israel i els Estats Units que van assumir, entre d'altres, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián. "En el canvi de posició respecte al Sàhara el 2022, que ningú no va entendre, no governava Trump, governava Biden", ha recordat.
Per la seva banda, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha indicat que des que el ministre Félix Bolaños va fer públic que havia estat espiat per Pegasus "la posició en relació amb el Marroc en molts àmbits va canviar". "Sembla raonable preguntar-nos si hi ha alguna correlació entre una cosa i l'altra, perquè si no, no s'entén aquesta actitud del govern en relació amb el nostre veí", ha dit en una entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press, després d'insistir que "tot s'acabarà sabent" quan governi Alberto Núñez Feijóo.