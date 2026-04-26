El PP impulsa en el Parlament crear un fons de 150 milions per reforçar les Policies Locals

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
El PP ha impulsat en el Parlament l'aprovació de la creació d'un fons específic de 150 milions d'euros destinats a reforçar les Policies Locals i Guàrdies Urbanes dels municipis catalans, informa la formació en un comunicat aquest diumenge.
La proposta busca atendre a les seves necessitats i mitjans materials i tècnics, especialment en aquells ajuntaments que manquen de la capacitat de contractació de dites mitjanes i així poder dotar als cossos policials municipals el necessari perquè realitzin el seu treball amb la "major eficàcia i eficiència possible", així com amb major seguretat per als agents.
El diputat Alberto Vilagrasa ha defensat que les Policies Locals són les més properes al ciutadà, les que millor coneixen els seus municipis i gairebé sempre són ells els primers a arribar a l'escenari del conflicte: "Aquesta realitat no es pot obviar, per la qual cosa dotar-los dels mitjans mínims és una obligació de totes les administracions".
D'altra banda, Vilagrasa ha criticat la falta d'homogeneïtzació dels mitjans tècnics entre els diferents cossos policials, alguna cosa "problemàtic", i ha cagat contra el Govern per no invertir suficient en la Direcció general de Coordinació de les Policies Locals.
"Aquest fons aprovat és imprescindible per garantir que tots els municipis, amb independència de la seva grandària, puguin disposar de cossos policials ben equipats i eficaços", ha ressaltat Vilagrasa, que també ha sol·licitat al Govern celeritat per portar-ho a la pràctica.