El PP guanyaria les generals (135-139) seguit per PSOE (117-121) i Vox (45-49), segons una enquesta

El bloc PP-Vox superaria el llindar de la majoria absoluta amb entre 180 i 188 diputats

BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -

El PP guanyaria ara les eleccions generals amb 135-139 escons i el 31,1% de vots, seguit pel PSOE, amb 117-121 i el 28,3% de sufragis, i per Vox, amb 45-49 i el 14,9%.

Així ho indica l'enquesta elaborada pel Gesop per a 'El Periódico de Catalunya', recollida aquest dilluns per Europa Press, que també atorga 13-15 escons a Sumar (8%), 7 tant a ERC (1,8%) com a Junts (1,6%), 2-4 a Podem (3,5%) i 0-1 a S'ha Acabat la Festa (2,3%).

D'aquesta manera, el partit liderat per Santiago Abascal aconseguiria millorar la seva força al Congrés en més de 12 diputats i la de Sumar es reduiria a menys de la meitat --ara té 31 diputats--, donant la majoria absoluta al bloc PP-Vox amb 180-188 seients a la Cambra.

LÍDERS

Pel que fa a la valoració dels actuals líders dels principals partits que opten a les generals, la de Sumar, Yolanda Díaz, és la que obté la millor nota amb un 4,4 i un 97,5% de grau de coneixement, seguida pel president del Govern central, Pedro Sánchez, amb un 4,1 i un 100%.

A continuació, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rep un 3,7 amb un 98,1% de grau de coneixement, i el de Vox, Santiago Abascal, un 2,7 amb un 97,1%.

PRESIDÈNCIA I VALORACIÓ

Respecte a les preferències per ocupar la presidència de l'Executiu, Sánchez lidera l'enquesta amb un 24,1% i el segueixen Feijóo amb un 18,3%, Díaz amb un 13,9%, Abascal amb un 10,3%, i un 26,9% no té cap preferència.

Sobre la valoració de la labor de l'actual Govern espanyol, un 4,3% dels enquestats considera que ha estat molt bona, un 19,7% bona, un 20,1% ni bona ni dolenta, un 20,1% dolenta i un 34,8% molt dolenta.