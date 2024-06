PP guanyaria les europees a Espanya amb el 32,4% de vots, 2,4 punts sobre el PSOE, segons Sigma 2

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular és el guanyador de les eleccions europees a Espanya, obtenint el 32,4 per cent dels vots i 21-23 escons. Per la seva banda, el PSOE se situaria amb el 30,2 per cent, a 2,4 punts dels populars, amb 20-22 escons, segons el sondeig de Sigma 2 per a RTVE i la Forta.

Vox es convertiria en la tercera força amb el 10,4 per cent dels vots i 6-7 escons. Sumar hauria obtingut el 6,3 per cent dels vots i entre 3 i 4 escons. Li segueix Podem amb 4,4 per cent i una forquilla de 2-3 escons.

ERC I JUNTS

La coalició formada per ERC, Bildu i BNG aconseguiria el 4,3 per cent i entre 2 i 3 escons. El partit d'Alvise Pérez, Salf, aconseguiria el 3,9 per cent i entre 2 i 3 escons.

Junts tindria el 2,1 per cent i aconseguiria 1 escó. Finalment CEUS, la coalició formada per PNB i Coalició Canària, obtindria l'1,6 per cent i 1 escó. Es quedaria sense escons Ciutadans, que només aconsegueix l'1 per cent dels vots.

ANY 2019

En els comicis celebrats en 2019, el partit més votat va ser el PSOE amb un 32,86% dels vots, obtenint 20 escons. Li va seguir el PP que va aconseguir el 20,15% dels vots i 12 escons.

La tercera força més votada va ser Cs, que va aconseguir el 12,18% dels vots, la qual cosa li va atorgar 7 escons. Unides Podem Canviar Europa (Podemos-IU) va obtenir el 10,07% dels vots i 6 escons, mentre que Vox, va rebre el 6,21% dels vots i 3 escons.

La coalició Ara Repúbliques, formada per ERC, Bildu i BNG, va aconseguir el 5,58% dels vots i 3 escons. Lliures per Europa, amb PDeCAT, CDC i Junts, va aconseguir el 4,54% dels vots i 2 escons, i la Coalició per una Europa Solidària (CEUS), integrada pel PNB i Coalició Canària, va aconseguir el 2,82% dels vots i 1 escó.