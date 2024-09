El PP guanyaria les eleccions generals (141-146) seguit pel PSOE (120-122), segons un sondeig

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El PP guanyaria ara les eleccions generals amb 141-146 escons, i estaria seguit pel PSOE amb 120-122, per Vox amb 39-43 i per Sumar amb 26-30, indica un sondeig del Gesop publicat aquest dilluns a 'El Periódico de Catalunya' i recollit per Europa Press.

D'aquesta manera, mentre que els socialistes mantindrien els diputats aconseguits en les eleccions de juliol del 2023, els populars rebrien fins a 9 més, igual que Vox, mentre que Sumar baixaria lleugerament, amb fins a 5 menys.

Respecte a la resta de partits, Junts aconseguiria 7-8 escons al Congrés dels Diputats, ERC rebria 6-7, Podem uns 2 i Se Acabó la Fiesta (SALF) estaria al límit d'aconseguir un diputat per la Comunitat de Madrid.

ESTIMACIÓ DE VOT

En estimació de vot, el PP rebria un 22,3% de les paperetes en les eleccions generals, el PSOE aconseguiria el 20,9%, Sumar el 9,5% i Vox el 9,1%.

Seguidament, Podem assoliria el 2,7% de sufragis, Junts l'1,8%, SALF l'1,7% i ERC l'1,1%, assenyala el sondeig, realitzat a partir de 1.004 entrevistes telefòniques entre el 23 i el 26 de setembre.