El PP guanyaria les generals (141-146) seguit pel PSOE (105-110), segons un sondeig

Els populars rebrien un 33,3% dels vots, el PSOE un 27%, Vox un 13% i Sumar un 10,9%

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El PP guanyaria ara les eleccions generals amb 141-146 escons, i aniria seguit pel PSOE amb 105-110, per Vox amb 39-43 i per Sumar amb 26-30, indica un sondeig del Gesop publicat aquest dilluns a 'El Periódico de Catalunya' i recollit per Europa Press.

D'aquesta manera, mentre que els socialistes rebaixarien en fins a 20 els diputats obtinguts en les eleccions del juliol del 2023, els populars en rebrien fins a 9 més, igual que Vox, mentre que Sumar baixaria lleugerament, amb fins a 5 menys.

Respecte a la resta de partits, Junts aconseguiria 7-8 escons al Congrés dels Diputats, ERC en rebria 6-7, Podem uns 2 i S'ha Acabat la Festa (SALF) estaria al límit d'obtenir un diputat per la Comunitat de Madrid.

ESTIMACIÓ DE VOT

En estimació de vot, el PP rebria un 33,3% de les paperetes en les eleccions generals, el PSOE n'aconseguiria el 27%, Vox el 13% i Sumar el 10,9%.

Seguidament, Podem obtindria el 3,1% dels sufragis, SALF el 2,2%, Junts l'1,7%, i ERC l'1,5%, assenyala el sondeig, elaborat a partir de 1.004 entrevistes telefòniques entre el 23 i el 26 de setembre.

BLOCS I TRANSVASAMENT

Respecte als possibles blocs d'investidura, el PP i Vox sumarien 180-189 diputats, depassant els 176 de la majoria absoluta, mentre que PSOE, Sumar, Junts i ERC, els partits que van impulsar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern central, es quedarien en 143-155.

En termes de fidelitat de vot, Junts lideraria l'estadística amb un 86,9% de fidelitat respecte a un 6,5 que s'abstindria, el PP retindria un 76,2% dels vots respecte a un 7% que votaria Vox, el mateix Vox mantindria un 71,7% i perdria un 11,6% de votants, que farien costat al PP.

Finalment, el PSOE retindria un 60,8% dels vots i un 9,1% donaria suport a Sumar i un 7,3% al PP; a ERC un 55,8% els continuaria votant i un 22% optaria per Junts i a Sumar, un 49,6% els continuaria fent costat i perdrien un 18,8% en favor de Podem i un 10,2% del PSOE.