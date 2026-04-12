El PP guanyaria les eleccions amb 130 escons seguit del PSOE (117) i Vox (64), segons un sondeig

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -
El PP guanyaria ara unes eleccions generals amb 130 escons, 7 menys que els actuals, seguit del PSOE amb 117 escons, perdent 4 respecte als 121 actuals i Vox pujaria 31 escons fins als 64, la qual cosa portaria a una possible summa de PP i Vox a una majoria absoluta de 194 escons, segons un sondeig d'Ipsos per 'La Vanguardia' recollit aquest diumenge per Europa Press.
Per darrere, Sumar obtindria 7 representants, una baixada de 24 respecte als 31 actuals i Podemos quedaria sense representació en el Congrés de presentar-se en una llista pròpia, mentre que si es reedités la coalició de 2023 entre les dues formacions podria elevar-se a 17 escons.
Respecte a la resta de formacions, EH Bildu i ERC obtindrien 8 escons cadascun; el PNB es quedaria amb 6; Junts amb 5; Aliança Catalana de presentar-se sumaria 2 i Coalició Canària trauria un escó.
ESTIMACIÓ DE VOT
En percentatge d'estimació de vot el PP guanyaria amb el 30,9%, un 2,2% menys que en 2023 i el PSOE perdria 3,3 punts respecte a les ultimes generals quedant-se amb un 28,4%.
Vox és el partit que registra la major pujada passant d'un 12,4% en els anteriors comicis a un 18,3% dels vots, mentre que Sumar perdria un 6,5% dels seus suports i obtindria un 5,8%.
Entre els partits catalans, ERC obté un 2,2% dels vots, per davant es Junts amb un 1,4% i una candidatura d'Aliança Catalana irrompria amb el 0,5% dels vots.
VALORACIÓ DE LÍDERS
L'enquesta, que també ha preguntat sobre la labor dels diferents líders polítics registra que el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, és el millor valorat amb una nota mitjana de 4,5, sent el més proper a l'aprovat, seguit del president de la Generalitat, Salvador Illa, que obté un 3,8 i el president del Govern, Pedro Sánchez, amb un 3,7.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, obté una nota de 3,5, mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, rep una valoració del 2,7, per davant de la secretària general de Podem, Ione Belarra (2,4) i la portaveu de Junts en el Congrés, Miriam Nogueras (2,3).
MAJORIES
Sobre les possibles majories al Congrés, el sondeig pregunta als enquestats si seria més important votar en unes eleccions davant de la possibilitat d'una majoria de PP i Vox, al que el 52% contesta que seria "molt més important", cosa que responen el 54% dels votants populars, el 65% de l'electorat de Vox i arriba al 70% en el cas dels socialistes i un 80% entre els votants de Sumar.
En cas que el PP tornés a ser la força més votada, però sense majoria absoluta, un 24% dels enquestats preferirien un govern del PSOE amb els socis actuals; un 16% aposten per un govern del PP en coalició amb Vox i un altre 16% prefereix un govern del PP en solitari amb suport del PSOE.