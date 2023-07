El PP guanya però queda a l'aire la majoria absoluta amb Vox, segons l'enquesta de Sigma 2 per a RTVE i Forta

MADRID/ LOGRONYO, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

L'enquesta de Sigma 2 per a RTVE i Forta dona guanyador de les eleccions generals d'aquest diumenge el PP amb entre 145 i 150 escons, respecte als 89 del 2019, però deixa a l'aire la majoria absoluta amb Vox ja que els atorga entre 24 i 27 escons. Els 176 diputats necessaris per governar dependrien de en quina posició es quedin les forquilles de tots dos partits.

El PSOE n'aconseguiria entre 113 i 118, respecte als 120 que té actualment, segons aquest sondeig recollit per Europa Press, mentre que Sumar obtindria entre 28 i 31 escons, una xifra inferior que l'assolida per Podem en els comicis del 2019, que comptant els tres diputats de Més País --que ara estan inclosos en la coalició-- van arribar a 38.

Els partits independentistes catalans, ERC i Junts quedarien igualats amb 9 escons cadascun, la qual cosa suposaria una reculada de 4 diputats per al partit d'Oriol Junqueras, mentre que la CUP aconseguiria un diputat al Congrés, respecte als dos de l'última legislatura.

Quant als partits bascos, EH Bildu tindria 6 escons i es col·locaria per davant del PNB que n'obtindria 5, invertint d'aquesta manera els resultats que van tenir fa quatre anys que van ser de 6 llocs per al PNB i 5 per als d'Arnaldo Otegi.

El BNG podria obtenir entre un i dos diputats, Coalició Canària un escó i Terol Existeix entre 0 i 1.

Aquesta enquesta inclou les dades de la Comunitat de Madrid, segons les quals, el PP aconseguiria entre 16 i 17 escons respecte als 10 actuals; el PSOE es mantindria amb entre 9 i 10 (ara té 10); Sumar en tindria un menys, 6 en comptes de 7 i Vox en baixaria dos, de 7 a 5.