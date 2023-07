El PP guanya les eleccions amb 150 escons i suma majoria absoluta amb Vox, segons el sondeig de Gad3 per a Mediaset

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El PP guanyaria les eleccions generals d'aquest diumenge amb 150 diputats al Congrés, i aconseguiria la majoria absoluta si pacta amb Vox, que tindria 31 escons, per la qual cosa la suma de tots dos seria de 181 diputats, segons l'enquesta de Gad3 per a Mediaset.

Per la seva banda, aquesta enquesta atorga al PSOE la segona plaça, amb 112 escons, mentre que el partit de Yolanda Díaz tindria un total de 27 diputats, i la suma de tots dos en el bloc de l'esquerra es quedaria en 139 escons.

Pel que fa a la resta de formacions, ERC es quedaria com a quarta força al Congrés, amb vuit diputats, seguits de Junts, que tindria set escons. Bildu, amb sis escons, donaria un sorpasso al PNB, que es quedaria amb cinc, segons aquesta enquesta, mentre que la CUP i Coalició Canària en tindrien un respectivament, i el BNG, dos.

EN COMPARACIÓ AMB ELS RESULTATS DEL 2019

Les eleccions generals del 10 de novembre del 2019, les va guanyar el PSOE amb el 28,25 per cent dels vots i 120 escons. En segon lloc va quedar el PP amb el 20,99 per cent i 89 escons.

La tercera plaça va ser ocupada per Vox amb el 15,21 per cent i 52 escons, mentre que Unides Podem va obtenir el 12,97 per cent i 35 escons. Cs, amb el 6,86 per cent es va quedar en 10 escons.

Per la seva banda, ERC amb el 3,64 per cent va aconseguir 13 escons, Junts 8 amb el 2,21 per cent. El PNB amb l'1,58% va obtenir 6 escons i EH Bildu 5 amb l'1,15 per cent.

Per la seva banda, Més País va aconseguir 3 escons, 2 UPN, 2 la CUP, 2 CCN-PNC-NC, 1 el PRC, 1 Terol Existeix i 1 el BNG.