MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El PP guanyaria les eleccions generals del 29 de novembre i podria assolir amb Vox la majoria absoluta, o gairebé fregar-la, amb una forquilla d'entre 129-134 escons (PP) i 44-48 escons (Vox), és a dir, 173-182 escons entre tots dos partits, segons el sondeig encarregat a Sigma Dos per la Federació d'Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA), del qual s'ha fet ressò Europa Press.
D'altra banda, el PSOE perdria la primera posició en quedar-se amb una forquilla d'entre 119-124 diputats. Així, el PP obtindria un avantatge de 3,4 punts sobre el PSOE; el vot al PP i Vox formaria el 48,4%; i la participació estimada seria del 76,9%.
Al resultat del PP i Vox, tal com reflecteix el sondeig, caldria incorporar-hi els dos diputats que atorga a la coalició PP-UPN a Navarra, que milloraria en un escó el que va obtenir el partit navarrès quan va concórrer en solitari a les urnes el 2023. La xifra de 176 per governar dependria de quina posició ocupin les forquilles de tots dos partits.
En concret, el PSOE podria millorar els seus resultats respecte als les eleccions del 2023, quan va obtenir 121 escons, en el cas de la forquilla superior amb 124 escons; o bé, empitjorar-los en el cas de l'extrem inferior amb 119 escons.
En el cas de Front Ampli, la candidatura d'Ada Colau es quedaria amb 10-11 escons i patiria una gran davallada en comparació amb Sumar, que va aconseguir 31 escons l'any 2023.
Pel que fa als partits independentistes catalans, ERC podria passar de set a 9-10 escons, mentre que Junts patiria un retrocés, de set a 4-5 diputats.
Respecte als partits bascos, EH Bildu passaria de sis a 7-8 escons al Congrés dels Diputats i el PNB patiria una baixada de cinc a 2-3 escons. Per la seva banda, el BNG guanyaria un diputat (d'un a dos) i Coalició Canària aguantaria amb una representant. Així mateix, Endavant Andalusia debutaria amb 4-5 escons a la cambra baixa.