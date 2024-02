El PP gallec obtindria la cinquena majoria absoluta consecutiva amb 39-40 escons segons GAD3

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El PP retindria a Galícia la majoria absoluta amb una forquilla de 39 a 40 escons, segons un sondeig encarregat a GAD3 per Radio Televisión Española (RTVE) i la Federació d'Organismes de Radio i Televisió Autonòmics (FORTA).

Els populars aconseguirien la seva cinquena majoria absoluta consecutiva a Galícia malgrat l'ascens del BNG de 19 a 25 ó 26 diputats, però no sumarien amb el PSOE, que passaria de 14 escons a 9 ó 10 al Parlament gallec.

L'estudi de GAD3 atribueix als populars un percentatge de vot del 45,9%, als nacionalistes del 33% i als socialistes del 12,5%.

Segons pronostica aquest sondeig electoral, Democràcia Ourensana, el partit de l'alcalde d'Orense, Gonzalo Pérez Jácome, tindria opcions d'aconseguir 1 escó o no entrar en el Pazo d'O Hórreo.

PER PROVÍNCIES

El PP perdria 1 escó per la província de la Corunya i per la de Lugo i potser un altre per la de Pontevedra o es mantindria, mentre que retindria els 8 diputats per la d'Orense.

El BNG pujaria de 7 a 9 diputats per la Corunya, de 3 a 4 per la de Lugo i per la d'Orense, i de 6 a 8 ó 9 places per la de Pontevedra.

Els socialistes només es mantindrien a la província de Lugo, mentre perdrien 1 diputat per la Corunya, entre 1 i 2 per Orense i fins a 2 per Pontevedra.