El PP de Galícia retindria la majoria absoluta amb 39 escons segons Sondaxe

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El PP se situaria un escó per sobre del llistó de la majoria absoluta a Galícia en aconseguir-ne 39 en les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge, segons una enquesta de l'Institut Sondaxe per a 'La Voz de Galícia'.

Els populars amb Alfonso Roda al capdavant baixarien així tres diputats respecte als 42 que havien aconseguit amb Alberto Núñez Feijóo i encadenarien la seva cinquena majoria absoluta consecutiva a Galícia, malgrat l'increment de 19 a 25 diputats del BNG d'Ana Pontón.

El PSdeG amb José Ramón Gómez Besteiro com a candidat retrocediria de 14 a 11 places al Parlament gallec, que tornaria a viure una legislatura amb tres forces polítiques, en no aconseguir entrar ni Sumar ni Vox ni Democràcia Ourensana.

Segons l'estimació de vot de Sondaxe, el PP perdria els seus tres diputats per les províncies de Pontevedra, la Corunya i Lugo. El BNG guanyaria dues places per la Corunya i sengles per Pontevedra, així com una per Lugo i una altra per Orense.

Els socialistes perdrien un acta per la Corunya, Orense i Pontevedra, mentre que només es mantindrien a Lugo, amb dos escons.