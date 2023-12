El PP forçarà que la primera votació de la llei d'amnistia sigui per crida perquè els socialistes "donin la cara"

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El PP forçarà que la primera votació sobre la llei d'amnistia al Congrés sigui de viva veu, de manera que tots els diputats socialistes "donin la cara" i quedi constància del seu suport a la norma que la direcció del partit va pactar amb ERC i Junts per eximir de responsabilitat penal els encausats pel procés independentista català, a canvi del seu suport a la investidura de Pedro Sánchez.

Així ho ha anunciat aquest dijous a Saragossa la secretària general del PP, Cuca Gamarra, abans de presidir una reunió del Comitè de Direcció del PP d'Aragó.

El debat de presa en consideració de la proposició de llei d'amnistia, registrada únicament amb la signatura del PSOE, està previst dimarts en el ple del Congrés. Quan tots els grups hagin exposat els seus arguments, es produirà la votació.

Gamarra ha recalcat que els diputats socialistes que defensin que la norma segueixi el recorregut parlamentari incorreran en "frau electoral" perquè "fins a 48 hores abans" de les eleccions del 23 de juliol el partit negava la intenció d'aprovar una amnistia.

FALTARAN A LA SEVA PARAULA

"Seran els primers que faltaran a la seva paraula, ells seran còmplices d'aquestes decisions", ha emfatitzat Gamarra, que ha incidit en la necessitat que tots ells quedin exposats mitjançant una votació de viva veu.

Segons l'article 85 del Reglament del Congrés, la votació per crida es fa servir per en casos com les votacions d'investidura o quan ho sol·licita una cinquena part dels diputats (70 signatures), un requisit que el PP compleix gràcies als seus 137 escons.