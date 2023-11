El PP fa valer la seva majoria al Senat i aprova definitivament la reforma del Reglament per dilatar l'amnistia

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha fet valer la seva majoria absoluta al Senat per aprovar de manera definitiva una reforma del Reglament que permetrà dilatar fins a dos mesos la tramitació de la llei d'amnistia. A més a més, ha introduït una esmena per obligar el president del Govern central i els ministres a comparèixer a la cambra alta quan ho sol·licitin els grups parlamentaris.

Amb 147 vots a favor i 116 vots en contra, el ple del Senat ha tirat endavant la reforma del Reglament que dona la potestat a la Mesa, on els populars tenen majoria absoluta, per decidir o no aplicar el procediment d'urgència en les proposicions de llei, com és el de l'amnistia.

Així mateix, el PP ha aprofitat aquesta tramitació de la reforma del Reglament del Senat per incloure una esmena amb la qual s'obligui el president del Govern central o els ministres a comparèixer a la cambra alta quan així ho sol·licitin els grups parlamentaris.

Els d'Alberto Núñez Feijóo van decidir accelerar al màxim la tramitació d'aquesta reforma del Reglament de manera que dimecres passat es va prendre en consideració i dilluns la Comissió de Reglament la va avalar perquè es votés de manera definitiva aquest mateix dimarts, anticipant-se al fet que la llei d'amnistia surti del Congrés.