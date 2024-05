El PP fa el 'sorpasso' a Vox i torna a liderar la dreta constitucionalista al Parlament

Quintuplica el seu suport i esdevé la quarta força

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El PP ha fet el 'sorpasso' a Vox al Parlament en les eleccions catalanes d'aquest diumenge, amb 15 diputats, i aconsegueix així el seu principal objectiu de campanya: deixar enrere el grup mixt i liderar la dreta constitucionalista a la cambra amb grup propi.

Quintuplica els 3 escons dels comicis del 2021, respecte als 11 diputats de Vox (que els manté), i esdevé la quarta força amb el 98,9% del vot escrutat.

Els populars es consoliden com la quarta força des dels resultats del 2012, i entren com a diputats --liderats per Alejandro Fernández-- Manu Reyes, Maria Ángeles Esteller, Santi Rodríguez, Rosa del Amo, Hugo Manchón, Juan Fernández, Eva García, Miriam Casanova, Alberto Vilagrasa, Cristian Escribano, Pau Ferran, Belén Pajares, María Elisa de Mata i Carlos Remacha.

En les últimes catalanes, el 14 de febrer del 2021 el PP, també encapçalat per Fernández, va obtenir el pitjor resultat de la seva història, amb 3 escons, i la sorpresa de la nit la va donar Vox, que va irrompre al Parlament amb 11.

EL VOT DE VOX I CS

Fernández ha dirigit una candidatura amb la qual els populars volien recuperar la confiança del seu electorat en dinàmica descendent en l'última dècada, des que el 2012 la dirigent popular Alícia Sánchez-Camacho va obtenir els millors resultats de la història del PP a Catalunya amb 471.197 vots (12,99%) i 19 escons, a un seient d'un PSC en declivi.

Per fer-ho, líders del PP com Alberto Núñez Feijóo s'han bolcat en la campanya catalana, en què fins i tot han arribat a demanar obertament el vot a l'electorat de Vox i Cs, a més dels socialistes i nacionalistes desencantats.

Per la seva banda, Cs ha obtingut 0 escons, la qual cosa el fa desaparèixer del Parlament, després de 18 anys a l'hemicicle.

Al llarg de la campanya, el PP s'ha erigit com l'opció de canvi davant el "tripartit del procés" del PSC, Junts i ERC i el vot de la centredreta catalana.

Altres figures com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han entrat en campanya contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, al·legant que el vot al PP era l'única garantia per frenar-lo de fer servir l'independentisme per continuar a La Moncloa.