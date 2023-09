El PP exigeix a Pedro Sánchez que es pronunciï sobre l'amnistia i insisteix a arribar a un "gran acord de país"

LOGRONYO, 16 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha exigit al president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, que pronunciï la seva posició sobre una possible llei d'amnistia per als condemnats del procés i ha insistit a defensar un "gran acord de país" liderat pel 'popular' Alberto Núñez Feijóo.

En unes declaracions a mitjans durant les festes de la verema de La Rioja, Gamarra ha remarcat la importància de conèixer el posicionament de Sánchez sobre aquesta qüestió i també sobre el referèndum d'autodeterminació, afers que podrien ser clau per a una futura investidura del president en funcions.

"S'han pronunciat tots els líders polítics d'Espanya, però qui no ha dit ni mu sobre aquesta qüestió és, ni més ni menys, que el secretari general del PSOE i president en funcions", ha asseverat la secretària general del PP.

A més, Gamarra ha apuntat que en el mateix Partit Socialista cada cop hi ha més veus que no estan d'acord amb l'amnistia i el referèndum, mentre que el seu secretari general "es nega a rebutjar-la". Però per la secretària general, Sánchez no només s'ha de pronunciar, sinó que ho ha de fer "amb fermesa".

Davant el que considera un "xantatge" de les formacions independentistes, la secretària general del PP ha projectat un pla basat en pactes d'Estat. "No tenim per què assumir xantatges, sinó que podem rebel·lar-nos i la manera de rebel·lar-se és a través d'un projecte alternatiu que ja té un suport de 172 diputats", ha postil·lat.

LLENGÜES COOFICIALS

Cuca Gamarra també ha aprofitat per expressar la seva posició sobre l'ús de les llengües cooficials diferents al castellà al Congrés dels Diputats a partir de dimarts que ve.

La diputada del PP ha ironitzat sobre aquest assumpte assenyalant que els que volen "imposar les orelleres", quan es reuneixen dialoguen utilitzant el castellà i sense traductors. "Hem vist Otegi parlant amb Junqueras. I en quin idioma han parlat? En castellà", ha explicat afegint que això mateix ha passat quan el president del PNB, Andoni Ortuzar, s'ha reunit amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En aquest sentit, la secretària general del PP creu que aquesta introducció d'altres llengües suggereix anar cap a un Estat "plurinacional" i "aixecar barreres perquè no hi hagi enteniment". Al marge d'aquestes anotacions, Gamarra ha advertit que aquest ús d'altres llengües que no siguin el castellà fa "molt difícil" que molts espanyols puguin entendre els debats a la Cambra baixa.

AZNAR, UN "DEMÒCRATA"

Finalment, Cuca Gamarra ha defensat l'expresident del Govern central, José María Aznar, després que la portaveu de l'Executiu central i ministra de Polítiques Territorials en funcions, Isabel Rodríguez, l'ha anomenat "colpista" per fer una crida a pronunciar-se contra un "pla d'autodeterminació camuflat".

"Qualifiquen de colpista un demòcrata que el que defensa és la unitat entre tots els espanyols", ha subratllat Gamarra, que considera que el PSOE "està nerviós" i per això "està crispant" i assenyalant "tot aquell que no pensa" com ell o "no accepta les seves condicions".