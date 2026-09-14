El PP exigeix eleccions si no s'explica com resoldrà "el col·lapse dels serveis públics"

Juan Fernández rebutja participar en un gran acord educatiu: "No patrocinarem més xiringuitos"
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha exigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, que dimiteixi i convoqui eleccions si no explica "com pretén resoldre el problema del col·lapse dels serveis públics".
Ho ha dit en una roda de premsa a la seu de partit, en la qual s'ha referit a la conferència que farà Illa aquest dilluns a la tarda a Barcelona amb motiu de l'equador del seu mandat.
"Aquesta conferència resoldrà cap problema? Resoldrà el problema de la inseguretat? El problema de la immigració descontrolada? Aquesta conferència escurçarà les llistes d'espera de la sanitat pública? Resoldrà el problema dels barracons escolars? No", ha criticat Fernández.
Ha afirmat que Illa hauria de comparèixer davant el Parlament per exposar "mesures concretes per resoldre el problema del col·lapse dels serveis públics".
"El president el que hauria de deixar de fer és autobombo, propaganda i publicitat per donar explicacions de com resoldrà aquesta situació. Catalunya no necessita un govern socialista en descomposició", ha afegit.
ACORDS QUE "NO RESOLEN RES"
Preguntat per si el PP estaria disposat a adherir-se a un gran acord sobre educació tal com han plantejat partits com ERC i Junts, Fernández ha assegurat que "els acords de país han derivat a crear més organismes, més taules, més comitès d'experts que no resolen res".
"L'única cosa que acaben sent són organismes al servei d'aquells que governen, al servei de l''establishment' que ha governat Catalunya durant les últimes dècades. Per tant, nosaltres no patrocinarem més xiringuitos, ni més organismes, ni més macroestructura", ha resolt.
"CARNETS DE BONS I MALS SEPARATISTES"
Finalment, ha afirmat que la Diada de Catalunya de divendres passat no representa la Catalunya real i ha subratllat que el PP no participa en els actes institucionals de la jornada perquè "el PSC s'hi ha afegit i patrocina la litúrgia nacionalista".
Així mateix, ha assegurat que els partits independentistes "ara es reparteixen entre ells els carnets de bons i mals separatistes" i ha conclòs que no són capaços de posar-se d'acord entre ells perquè, ha dit, sempre necessiten dir que algú sobra.
"A nosaltres no ens correspon decidir qui és més independentista i qui no. A nosaltres ens correspon treballar per Catalunya, per tots els catalans", ha afegit.