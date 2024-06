El PP exigeix la dimissió del fiscal general per la seva actuació amb la parella d'Ayuso i la llei d'amnistia

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha exigit aquest divendres la dimissió del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per la seva actuació en obligar "a desvelar dades confidencials" sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso i per optar per la imposició amb els fiscals del Tribunal Suprem en relació amb l'aplicació de la llei d'amnistia.

"L'única sortida que té és la dimissió immediata, perquè ja no pot tenir més desprestigi", ha declarat Gamarra, qui ha afirmat que "la degeneració institucional del sanchisme avui està representada en la degeneració a la qual s'està portant la Fiscalia General de l'Estat".

En unes declaracions al Congrés, Gamarra ha al·ludit a "les contundents declaracions" de la fiscal superior de la Comunitat de Madrid, Almudena Lastra, en què reconeixia que havia "estat obligada per part del fiscal general a desvelar dades confidencials d'un ciutadà".

"L'ÚNICA SORTIDA ÉS LA DIMISSIÓ"

A parer seu, no es pot permetre que García Ortiz "estigui ni un minut més" en el càrrec, sobretot quan ja "ha rebut condemnes del mateix Tribunal Suprem per desviació de poder". "Per tant, l'única sortida és la dimissió", ha emfatitzat.

A més a més, ha fet referència a l'aplicació de l'amnistia i "com continua amb la imposició als fiscals del Suprem, deixant-los clar què han de fer i dir" en relació amb aquesta llei.

"Però la imposició del fiscal general de l'Estat va molt més allà de la seva autoritat jeràrquica, parlem d'una imposició contra la mateixa llei. I el fiscal general de l'Estat no es pot situar per sobre de la llei, sinó defensar-ne el compliment", ha afirmat.

Per tot plegat, Gamarra ha recalcat que, a la vista dels últims esdeveniments, el fiscal general de l'Estat "no té cap altra sortida que presentar la dimissió". "Ja no hi ha més recorregut, està absolutament acorralat. Acorralat fins i tot per la mateixa justícia", ha afegit.