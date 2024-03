El PP exigeix la dimissió d'Armengol per "una presumpta estafa" amb les mascaretes a les Balears

MADRID, 1 març (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigit aquest dijous la dimissió immediata de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, després que la investigació del cas Koldo relativa a la trama de comissions en la compra de mascaretes durant la pandèmia assenyala, segons els populars, que el Govern de les Illes Balears que ella va presidir "va ser coneixedor i col·laborador actiu d'una presumpta estafa", han assenyalat fonts del partit.

Segons el PP, Armengol "va acceptar i va pagar material sanitari defectuós, fins i tot sabent que no protegia de la covid i que posava en risc la vida dels qui el feien servir". És més, ha dit que el va pagar amb fons europeus "malgrat estar prohibit" i "el va emmagatzemar malgrat que era inservible".

"I el dia en què abandonava la presidència de les Balears va demanar la devolució dels diners per mirar de protegir-se políticament", han denunciat fonts populars, després que aquests dies s'ha sabut que la Fiscalia Anticorrupció va enviar a la Fiscalia Europea contractes del cas Koldo de les Balears i les Canàries pagats amb fons europeus.

CREU QUE LA SEVA SITUACIÓ ÉS "INSOSTENIBLE"

El PP considera que "'la senyora', com apareix citada en la investigació per part dels actius de la trama, ho va fer havent pogut infringir la llei de contractes segons la Guàrdia Civil, i en aquest moment la seva actuació està sent investigada per la Fiscalia europea", han afegit.

El partit d'Alberto Nuñez Feijóo considera que la situació de la presidenta del Congrés és "absolutament insostenible". "La tercera autoritat de l'Estat no pot estar sota sospita i ha de plegar per preservar el decor de la institució que presideix", afegeixen.

Per tot això, el PP reclama que dimiteixi de manera immediata perquè no pot representar els ciutadans de la seva comunitat a qui ha generat "un perjudici econòmic sabent-ho". "Ha de dimitir com a diputada per un menyscapte de diners en les arques públiques i una estafa, segons paraules del seu company José Luis Ábalos", afegeixen les mateixes fonts.

El PP s'ha referit així a les paraules d'Ábalos, qui dijous en una entrevista va establir diferències entre els contractes de les mascaretes que va signar el seu departament i els del Govern de les Illes Balears durant l'etapa d'Armengol. A parer seu, el que va passar en aquesta comunitat va ser una "estafa" per part de l'empresa i va comportar un "menyscapte de les arques públiques".