El PP esmenarà a la totalitat els pressupostos de la Generalitat 2026

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández
EUROPA PRESS

Juan Fernández qualifica d'"obra de teatre" el desacord d'ERC amb el Govern

BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha anunciat aquest dimarts que el seu grup presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat 2026: "No és un problema d'una partida concreta, és un problema de model".

Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana, en la qual ha assegurat que el projecte de comptes del president de la Generalitat, Salvador Illa, "no mereix retocs parcials" i ha instat a anul·lar-lo.

"L'home de la centralitat, l'opció avalada per les patronals com a garantia d'estabilitat, però ens porta al comunisme", ha dit sobre Illa, qui també ha acusat d'ampliar l'estructura política i de defensar que l'administració competeixi amb el sector privat.

Així, ha assegurat que el pressupost "consolida el corporativisme de les institucions, un model de governança amb sindicats i patronals" i que fa el teixit productiu dependent de l'administració.

"OBRA DE TEATRE" D'ERC

Fernández ha lamentat que el Govern no ha comptat amb el PP per explicar-li la proposta de pressupostos i ha criticat que l'hagi elaborat amb els Comuns i, a parer seu, també amb ERC "malgrat l'obra de teatre bastant preparada i planificada" respecte al seu desacord.

Així, ha instat Illa, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i també els Comuns, a "fer una reflexió sobre si són útils per a Catalunya o si són perjudicials".

"Illa fa gairebé dos anys que governa i no ha aprovat un pressupost. Crec que això ja és una excusa prou important com per fer una reflexió, dimitir i convocar eleccions". Per tant, Illa té dues opcions: o aprova els pressupostos o dimiteix i convoca eleccions", ha resolt.

 

