El PP esmenarà a la totalitat els pressupostos de la Generalitat 2026

Juan Fernández qualifica d'"obra de teatre" el desacord d'ERC amb el Govern
BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha anunciat aquest dimarts que el seu grup presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat 2026: "No és un problema d'una partida concreta, és un problema de model".
Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana, en la qual ha assegurat que el projecte de comptes del president de la Generalitat, Salvador Illa, "no mereix retocs parcials" i ha instat a anul·lar-lo.
"L'home de la centralitat, l'opció avalada per les patronals com a garantia d'estabilitat, però ens porta al comunisme", ha dit sobre Illa, qui també ha acusat d'ampliar l'estructura política i de defensar que l'administració competeixi amb el sector privat.
Així, ha assegurat que el pressupost "consolida el corporativisme de les institucions, un model de governança amb sindicats i patronals" i que fa el teixit productiu dependent de l'administració.
"OBRA DE TEATRE" D'ERC
Fernández ha lamentat que el Govern no ha comptat amb el PP per explicar-li la proposta de pressupostos i ha criticat que l'hagi elaborat amb els Comuns i, a parer seu, també amb ERC "malgrat l'obra de teatre bastant preparada i planificada" respecte al seu desacord.
Així, ha instat Illa, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i també els Comuns, a "fer una reflexió sobre si són útils per a Catalunya o si són perjudicials".
"Illa fa gairebé dos anys que governa i no ha aprovat un pressupost. Crec que això ja és una excusa prou important com per fer una reflexió, dimitir i convocar eleccions". Per tant, Illa té dues opcions: o aprova els pressupostos o dimiteix i convoca eleccions", ha resolt.