El PP esmenarà aquest mateix divendres a la totalitat els pressupostos d'Illa: "Discrepància absoluta"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha anunciat que el seu grup parlamentari registrarà aquest mateix divendres una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat del 2026 després de presentar-los el Govern: "No és una discrepància puntual en una partida, és una discrepància absoluta amb el model".
En una roda de premsa, Fernández ha valorat que el pressupost que ha presentat la consellera pretén "resistir, aguantar equilibris parlamentaris i satisfer els socis" i que, malgrat augmentar la despesa, no està destinat a solucionar de debò els problemes de Catalunya.
"El que es planteja és ampliar l'estructura política i reforçar mecanismes de control, un pressupost de naturalesa soviètica i comunista", i ha lamentat que no es plantegin reduccions fiscals ni se simplifiquin normes ni burocràcia.
Així, veu els pressupostos com una "pròrroga del bloqueig polític i econòmic de Catalunya" i ha defensat un sector públic davant els serveis públics essencials però que no asfixiï, a parer seu, la iniciativa privada.
Preguntat per si, a més de l'esmena a la totalitat, el PP s'ha plantejat portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), Fernández ha assegurat que primer han de veure el detall del projecte, tot i que ha assenyalat la seva poca confiança en el CGE pels seus "dictàmens més polítics que d'anàlisi jurídica".