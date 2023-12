El PP dubta que Sánchez vulgui pactar amb Feijóo en estar "emmordassat" pels seus socis

Diu que el Senat ha de procedir al nomenament del magistrat del TC que correspon al PP i retreu al Govern central haver-ho "bloquejat"



MADRID, 9 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, ha qüestionat que el cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, vulgui arribar a acords amb el PP perquè està "emmordassat" pels seus socis, si bé ha confirmat que el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, acudirà a una reunió si el convoca. Això sí, ha defensat que es faci al Congrés i "no a Ginebra, com fa amb els seus socis".

"No sé si Sánchez en realitat vol arribar a acords amb el Partit Popular. El que crec és que no pot perquè els seus socis no el deixen", ha declarat Tellado, després que el president del Govern central ha anunciat la seva intenció de reunir-se amb el cap de l'oposició abans de Nadal per parlar sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma del finançament autonòmic i la reforma de l'article 49 de la Carta Magna per eliminar-ne el terme 'disminuït'.

En una entrevista concedida amb Europa Press, Tellado ha assegurat que Sánchez hauria de ser "més respectuós" amb "el líder de l'oposició" perquè està parlant d'una trucada "que encara no ha fet". "Cal ser respectuosos en les formes", ha subratllat, per afegir que "per descomptat" que Feijóo està "disposat a parlar de qüestions d'Estat claus per al futur del país".

"FEIJÓO HI ASSISTIRÀ SENSE VERIFICADOR"

No obstant això, ha assenyalat que el PSOE "ja no és un partit d'Estat" perquè va deixar de ser-ho "des que el dirigeix Pedro Sánchez", que "és president del Govern central gràcies a partits populistes i independentistes, que li impedeixen pactar qualsevol qüestió amb partits d'Estat com el PP".

Segons Tellado, avui tenen a Espanya un president "emmordassat pels partits que l'han fet president" i "ostatge dels seus propis pactes de govern", cosa que, segons ha dit, "li impedeix mantenir posicions d'Estat que abans sí que tenia el Partit Socialista i que ara ha abandonat".

A més, ha expressat el seu desig que aquesta trobada entre Sánchez i Feijóo es faci "si pot ser" al Congrés, que és el lloc "on els partits haurien de parlar i intercanviar posicions". "Sí que puc avançar que a aquesta reunió, si finalment és convocada pel president del Govern central, Feijóo hi assistirà sense verificador i sense mediador. I sí que esperem que es pugui produir a sòl nacional i que Pedro Sánchez no ens convoqui a Ginebra, com fa amb els seus socis de govern", ha ironitzat.

SOBRE CGPJ: "EL PSOE NO PRENDRÀ EL PÈL AL PP"

Quant al CGPJ, el portaveu parlamentari del PP ha recalcat que Sánchez "no vol renovar el Consell", sinó que el vol "controlar", i ha reiterat que la proposta de la seva formació passa per renovar l'òrgan de govern dels jutges "al mateix temps" que es reforma la llei del poder judicial per "avançar" en la "despolitització" de la justícia que "demana Europa".

"Tot el que vagi en aquesta direcció comptarà amb el suport i l'estudi del PP", ha postil·lat, per avisar que no estan "disposats a sotmetre's a un nou engany per part del PSOE" com ja va passar el 2022 quan, segons ha dit, el Govern espanyol negociava amb el seu partit i alhora pactava amb els independentistes l'eliminació del delicte de sedició i la rebaixa del delicte de malversació.

Després d'insistir que "no prendran el pèl" al PP, Tellado ha afirmat que el Partit Socialista "no està en condicions d'asseure's a aquesta taula i arribar a un acord real, efectiu i lleial amb el Partit Popular". Jo crec que avui el PSOE és un partit menys de fiar que mai", ha asseverat.

Sobre aquesta qüestió, ha denunciat que el Govern central tingui "molt interès" a renovar el CGPJ, però hagi buscat el "bloqueig" en assumptes com aquest. "Esperem que aquesta trucada es produeixi i veurem en quins termes es produeix i què és el que finalment Pedro Sánchez pretén", ha afegit.

FINANÇAMENT AUTONÒMIC I EL QUE DEFENSA EL PP

Sobre la reforma del finançament autonòmic que Sánchez també vol portar a la reunió, Tellado ha expressat la "gran preocupació" que hi ha "per part de molts governs autonòmics" amb aquesta qüestió perquè "ha estat objecte de mercadeig" entre Sánchez i els seus socis d'investidura, oferint "de manera unilateral a partits independentistes finançament extra per a determinats territoris".

Tellado ha defensat que el finançament s'ha de negociar "no entre partits, sinó entre Govern central i governs autonòmics" i ha subratllat que el criteri ha de ser "finançar els serveis públics en funció del cost en cada lloc d'Espanya". "Però financem el cost dels serveis, no financem territoris", ha dit, per destacar que "aquest és el punt comú que uneix tots els representants del PP".

ARTICLE 49 PER ELIMINAR EL TERME 'DISMINUÏT'

Quant a la reforma de l'article 49 de la Carta Magna, Tellado ha reconegut que el PP és "sensible" a aquesta modificació per eliminar el terme 'disminuït' de la llei fonamental, però ha dit que exigeixen al PSOE "garanties" que aquesta modificació "no obri la porta al fet que els seus socis, els partits independentistes, aprofitin el moment de les esmenes per colar per la porta de darrere canvis a la Carta Magna que puguin afectar la unitat territorial" del país.

Finalment, ha censurat l'absència dels socis de Sánchez de l'acte del Congrés de jura de la Constitució de la Princesa d'Astúries o el 45è aniversari de la Carta Magna. "Sánchez governa de la mà dels antisistema", ha exclamat.