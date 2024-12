El PP dona per "esgotada" la legislatura estatal amb l'agenda del Govern central "convertida en un serial judicial"

Fúnez veu "cridaner" que el Govern central acusi Peinado, quan té el fiscal general imputat i "justifica el seu delicte"

BILBAO, 21 des. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

La sotssecretària d'organització del Partit Popular, Carmen Fúnez, ha assegurat que la legislatura està "esgotada" amb l'agenda del Govern central "convertida en un serial judicial" pel qual "desfilen imputats" per presumpta corrupció, i que "llastra la política espanyola".

A més, veu "cridaner" que l'executiu "intenti acusar jutges" com Juan Carlos Peinado, que investiga Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, quan té al fiscal general de l'Estat, Alvaro García Ortiz, imputat per suposada revelació de secrets i "justifica el seu delicte".

Fúnez ha fet aquestes declaracions a la Plaça de l'Arriaga de Bilbao, juntament amb la secretària general del Partit Popular del País Basc, Esther Martínez, amb motiu de la seva visita al tradicional mercat de Sant Tomás, on han mostrat el seu condol i solidaritat al poble alemany i a les famílies afectades per l'atemptat comès en un mercat nadalenc a la ciutat alemanya de Magdeburg.

La sotssecretària d'organització dels populars ha recordat que el seu partit aquests dies recorre tota Espanya i participa en actes nadalencs perquè aquestes dates són moments de "trobades" i de fer balanç de l'any.

En la seva opinió, "la legislatura a Espanya està esgotada i està resultant esgotadora per a la majoria dels espanyols". "Al final, l'agenda política del govern és una agenda judicial i s'ha convertit en un veritable serial judicial. Cada dia tenim un episodi nou i, a més, en aquest cas l'audiència és real, perquè molts dels avui imputats acabaran passant per audiència i per davant de la justícia per atestar", ha subratllat.

Tal com ha recordat, aquesta setmana hi ha hagut "diversos episodis del serial", perquè pels tribunals "han passat De Aldama, Koldo, una de les assessores de la dona del president del Govern central", i el PP entén que "totes aquestes testificals, que tots aquests imputats llastren la política espanyola".

"Aquesta legislatura suposa ja una pèrdua de temps per a tots els espanyols, però sobretot una pèrdua de diners i d'oportunitats, perquè mentre que el Govern d'Espanya i Pedro Sánchez estan pendents de l'agenda judicial, no estan pendents de portar més inversions al nostre país ni de gestionar millor els recursos públics", ha lamentat.

Per Carmen Fúnez, un tema especialment preocupant per al seu partit és el cas del fiscal general de l'Estat, Alvaro García Ortiz. Després de recordar que per primera vegada en democràcia ha estat imputat el màxim representant del Ministeri públic, ha criticat que, davant d'això, "el Govern no hagi fet res més que justificar el delicte pel qual se l'imputa i justificar-lo", en referència a la suposada "revelació de secrets per atacar els adversaris polítics" davant de la presumpta filtració de dades fiscals de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.