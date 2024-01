El PP diu que va ser Sánchez qui va ordenar investigar Aragonès pels delictes que ara vol amnistiar

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciat que va ser el mateix president del Govern central, Pedro Sánchez, qui va ordenar investigar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pels delictes que ara vol amnistiar a canvi del suport d'ERC, i ha defensat les accions del CNI.

Fonts populars han assegurat que Sánchez "no pot al·legar ignorància" en relació amb la investigació del CNI a Aragonès per la sospita que era ell qui comandava els CDR, ja que com a president li correspon autoritzar els objectius anuals del centre d'intel·ligència.

A més a més, recorden aquestes fonts, en la Directiva de Seguretat del març del 2019 "va assenyalar com un objectiu la lluita contra aquells que tinguin la voluntat i la capacitat de subvertir l'ordre constitucional".

"Sánchez considerava ERC un partit perillós per a la integritat territorial i va autoritzar que fos investigat", diu el PP, que destaca que alhora "s'asseia amb els seus dirigents en una taula de diàleg bilateral per protegir el seu mandat a costa de desprotegir" Espanya.

En opinió dels populars, les amenaces del desafiament independentista el 2019 "són les mateixes que hi ha avui" tenint en compte que "els qui van convocar un referèndum il·legal diuen que ho tornaran a fer i l'Estat està més desprotegit per l'eliminació del delicte de sedició".

D'altra banda, el PP també ha denunciat que el Govern central va destituir l'aleshores directora del CNI, Paz Esteban "per exigència d'ERC" i que l'executiu considera el Tribunal Constitucional "un enemic de l'Estat i una institució a combatre i esmenar".

En opinió dels d'Alberto Núñez Feijóo, si ERC continua donant suport a Sánchez malgrat estar al cas de les escoltes és perquè "li convé continuar tenint un president dòcil" i "habituat a l'extorsió".

Amb tot plegat, el PP ha deixat clar el seu suport a "qualsevol actuació desenvolupada per la intel·ligència espanyola". "Confiem en el criteri dels professionals que les impulsen i del tribunal que les sustenta", han remarcat les fonts esmentades.