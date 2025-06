El PP diu que Santos Cerdán no renuncia a la seva acta com a diputat per "bloquejar la justícia" i "destruir proves

Noelia Núñez assenyala un possible pacte per fer semblar a Sánchez com una víctima del "mentider" exnúmero tres del PSOE

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PPE i eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha assegurat que el fins a aquest dijous secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, no ha renunciat a la seva acta com a diputat al Congrés per "bloquejar la justícia" i "destruir proves".

En un missatge a X, la dirigent popular ha afirmat que l'exnúmero tres del PSOE "està fins a dalt, com el seu amo, el seu antecessor i els seus còmplices", vinculant el secretari general socialista i president del Govern central, Pedro Sánchez, i l'exministre de Transports José Luis Ábalos amb la presumpta embrolla de contractes públics pel qual s'acusa Cerdán.

"Santos Cerdán no renuncia a la seva acta per bloquejar la justícia i netejar casa seva, com a bon mafiós. Podrà destruir proves, però ja no podrà esborrar els delictes", ha sostingut l'eurodiputada del PP en el seu missatge.

Les declaracions de Montserrat tenen lloc després que aquest divendres Cerdán no hagi entregat la seva acta com a diputat, malgrat anunciar que ho faria després de dimitir com a secretari d'Organització del PSOE i després d'aparèixer en un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil com a membre de la suposada trama de comissions de l'exassessor de Transports Koldo García.

UN PACTE PER FER SEMBLAR A SÁNCHEZ UNA VÍCTIMA

També s'ha referit al fet que Cerdán no ha deixat encara el seu escó la sotssecretària de Mobilització i Repte Digital del PP, Noelia Núñez, que en una entrevista a EsRadio, recollida per Europa Press, ha assegurat que "està tot pactat" perquè l'exnúmero tres del PSOE aprofiti per obstruir la labor de la justícia mentre es fa veure que Sánchez "ha estat enganyat".

"Cada vegada tinc més clar que està tot pactat. Avui Santos Cerdán continua sent diputat. I pot ser perquè està aprofitant que continua sent aforat i no se'l pot detenir o no se li pot escorcollar el domicili per potser obstruir una miqueta la justícia i esborrar alguna mena de prova", ha indicat la dirigent popular.

Però també ha assenyalat la possibilitat que no renunciï a l'acta com a diputat perquè ho té "aparaulat amb el PSOE" per aprofundir "en el personatge mentider" que "va enganyar el president del Govern central, el pobre Pedro Sánchez", i que ara finalment no entregui l'acta i se'n vagi al grup mixt, com va fer José Luis Ábalos.

S'ha mostrat convençuda que Cerdán no entregarà l'acta i "que aquí seguirà" perquè, entre altres coses, tant Ábalos com el seu successor al capdavant de la Secretaria d'Organització socialista continuen sent afiliats del PSOE i no han estat expulsats.