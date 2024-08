El PP diu que Salvador Illa serà un altre president "independentista" a Catalunya, més encara que Puigdemont i Torra

Montserrat minimitza el "numeret" que vulgui fer Puigdemont i assegura que el seu "únic camí" és presentar-se davant la Justícia



MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PP en el Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha denunciat aquest dilluns que, en el cas que el candidat del PSC, Salvador Illa, aconsegueixi els suports per ser president de la Generalitat, "ho serà amb l'agenda més independentista de tots els presidents de la Generalitat durant la democràcia", incloent-hi a Carles Puigdemont i Quim Torra.

"Si Illa aconsegueix la investidura, Catalunya continuarà tenint un president independentista", ha censurat la dirigent del PP català en una roda de premsa des de la seu nacional del partit, en què ha alertat que "la independència fiscal" servirà per "crear un aparell d'Estat català i no per millorar els serveis públics".

En aquest context, Montserrat ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, d'haver cedit a atorgar un concert econòmic a Catalunya per "aconseguir comprar tres coses": "La legitimació plena del 'procés', la creació de les condicions per reiniciar-ho amb més avantatges, recursos i privilegis, i el tercer, més temps i poder per seguir en la Moncloa".

Per això, ha menyspreat els arguments del PSC que aquest finançament singular per a Catalunya "serà bona per a Espanya", advertint que això és un "pas previ" al referèndum. "És independència fiscal per mantenir el negoci corrupte del 'procés'. Illa assumeix com a pròpia l'agenda del 'procés", ha censurat.

LA POSSIBLE VOLTA DE PUIGDEMONT

I davant de la intenció de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, de tornar a Espanya per al debat d'investidura, Montserrat ha defensat que "l'únic camí per a un pròfug és presentar-se davant de la Justícia".

"Puigdemont té a Sánchez atrapat en un bloqueig governamental en el qual res pot aprovar sense ell. Però aquí ha estat Sánchez qui ha triat ser ostatge del pròfug i també ha triat ser ostatge d'ERC i de Bildu", ha afegit.

Això sí, la dirigent del PP català considera que la legislatura d'Illa, "independentment del numeret que vulgui protagonitzar Puigdemont, neix feble perquè dependrà de la seva submissió davant d'ERC".

DESCARTA DONAR SUPORT A ILLA

En ser preguntada si els 'populars' descarten avalar amb alguna abstenció la investidura d'Illa, Montserrat ha declarat que el PP "no enganyarà als seus votants": "No acceptem xantatge de ningú i a nosaltres ens han votat per liderar el constitucionalisme a Catalunya".

"El PP no defraudarem als nostres votants i tampoc defraudarem a la resta de catalans que no ens han votat. El PP és un partit previsible", ha afegit la dirigent dels 'populars' catalans.

Finalment, Montserrat ha incidit que el PP està valorant totes les accions judicials i legislatives al seu abast per tractar d'impedir aquest concert econòmic català, que suposaria que Catalunya sortís del règim comú i passés a recaptar el 100% dels impostos.