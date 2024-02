El PP diu que no es donen les condicions per indultar Puigdemont i que va rebutjar l'amnistia "en menys de 24 hores"

"No a negociar impunitat per vots i no a anomenar reconciliació allò que és interès electoral o parlamentari", defensa

MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha assenyalat que no es donen les condicions per indultar l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, perquè, segons la formació, continua fugit de la Justícia espanyola i no es penedeix del que va fer en el procés, al mateix temps que ha reconegut que va estudiar el seu suport a una amnistia als independentistes catalans però la va rebutjar "en menys de 24 hores".

D'aquesta manera ha reaccionat el PP a l'última hora d'aquest dissabte després que diversos mitjans han publicat que el partit estaria obert a un indult a Puigdemont condicionat al fet que rendeixi comptes davant la Justícia, a banda del fet que renunciï al referèndum i la via unilateral.

Precisament ahir (dissabte) el líder dels 'populars', Alberto Núñez Feijóo, va assegurar durant un míting a Sarria (Lugo) que el PP va trigar menys de 24 hores a rebutjar els vots de Junts per a la seva investidura perquè l'amnistia sempre ha estat una línia vermella per al seu partit, mentre que per al PSOE de Pedro Sánchez va ser una oportunitat política per continuar al Govern central, va voler contrastar.

Fonts del PP han remarcat que "mai no indultarien" una persona acusada per qualsevol delicte que "no mostrés total penediment pels seus actes ni mostrés propòsit d'esmena".

"Aquestes condicions no es van donar amb els indults del procés. I menys encara amb els que encara no han estat processats per haver abandonat el nostre país per escapar de l'acció de la Justícia i dels tribunals espanyols", han indicat les fonts, en referència a Puigdemont, a qui, però, no esmenten.

CONTRA ELS INDULTS, "INJUSTOS I ARBITRARIS"

Els 'populars' han defensat que la seva posició és clara, és a dir, contraria a l'amnistia per "inconstitucional" i també als indults, per "injustos i abitraris per a aquells que van desafiar l'Estat i diuen que ho tornarien a fer".

"No a negociar impunitat per vots, i no a anomenar reconciliació allò que és interès electoral o parlamentari", han indicat, abans d'afegir que la reconciliació que defensa el president del Govern central és "fictícia" i fruit de la necessitat judicial de qui té els vots i la necessitat política de qui els necessita, en al·lusió a Junts i el PSOE.

Pel PP, aquest model no és vàlid per als espanyols i han tornat a insistir que lideren l'oposició i no el Govern central perquè mantenen els seus principis "a resguard de les exigències de pròfugs i condemnats".

I és per això, continuen, la raó per la qual "vam dir 'no' en menys de 24 hores a l'amnistia que Sánchez fa cinc mesos que vol impulsar al nostre país. I per això Sánchez és president i Feijóo no".

El principal partit de l'oposició ha criticat que existeix un alt interès del PSOE i "dels seus altaveus" per mirar de fer creure que tots els partits són iguals. "I no, no ho som", han conclòs.