El PP diu que l'amnistia "es podrà aprovar però no aplicar" i Bolaños respon: "És seu el poder judicial?"

El ministre assegura que la llei "és impecable, constitucional i conforme al dret europeu"

MADRID, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha dit aquest dimecres al Congrés que la llei d'amnistia "es podrà aprovar però no aplicar" pels jutges, i el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha etzibat: "És seu el poder judicial?".

Álvarez de Toledo ha preguntat al ministre "què està passant" amb la negociació. "Tanta urgència i ara demanen una pròrroga. No em digui que el pròfug ja no es refia de vostès", ha ironitzat, en al·lusió a l'ampliació fins al 7 de març per negociar l'amnistia.

Segons Álvarez de Toledo, l'expresident Carles Puigdemont s'ha adonat "que li van prometre impunitat total i resulta que a Espanya hi ha jutges independents, fiscals amb criteri, una Constitució i el dret europeu". "És a dir, l'amnistia es podrà aprovar però no aplicar", ha dit.

En aquesta línia, la diputada ha fet una última pregunta al ministre. "Què faran quan els tribunals constatin que la seva brillantíssima obra d'enginyeria jurídica xoca frontalment contra la Constitució i el dret europeu?", ha interpel·lat.

Amb tot, Bolaños ha deixat clar que "el poder judicial fa la seva feina amb independència, amb imparcialitat i és aliè a ingerències". "No sé si s'ha llegit vostè l'exposició de motius de la llei d'amnistia. Sentint-la, imagino que no se l'ha llegit", ha criticat.

LA "GRAN MENTIDA" DEL PP

Segons el ministre, l'exposició de motius "parla de normes espanyoles que es refereixen a la llei d'amnistia, de tractats internacionals que l'admeten", de jurisprudència del Suprem, del Constitucional i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea on es valida la norma.

"Per què vostè s'obstina a dir el contrari? Doncs miri, li diré una cosa. La llei és impecable, és constitucional, és conforme al dret europeu i fomentarà la convivència a Catalunya", ha respost.