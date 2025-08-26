El PP diu que la gestió de Rodalies "no és una qüestió de competències sinó d'incompetència"

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha assegurat aquest dimarts que la situació a la xarxa de Rodalies "no és una qüestió de competències sinó d'incompetència".
El PP de Catalunya també ha registrat aquest dimarts una sol·licitud de compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per tractar les incidències a Rodalies, informa la formació en un comunicat.
Fernández ha dit que el que està passant és "un autèntic escàndol" i ha acusat com a responsables al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i a la Generalitat.
El portaveu del PP ha afegit que Rodalies és "un símbol de la deixadesa i la incapacitat dels qui governen".
D'altra banda, la diputada del PP en el Parlament Eva García ha dit que Salvador Illa "ha mostrat una incompetència flagrant en la gestió" i que, des que és president, la Generalitat és un nero espectador davant del col·lapse de les infraestructures, en les seves paraules.
En el comunicat el PP reclama para Rodalies "inversions reals, una gestió professional i acabar d'una vegada per sempre amb aquesta estafa diària als ciutadans".