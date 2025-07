El PP diu que els "límits" per pactar amb Junts "són els de la Constitució"

MADRID 4 jul. (EUROPA PRESS) -

L'encara secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha assenyalat que els límits del seu partit per pactar amb Junts "són els de la Constitució" i els del "marc de la convivència", a diferència d'un PSOE que ha estat disposat a infringir "la línia del que és moral i ètic" amb l'aprovació de la llei d'amnistia.

Preguntada en una entrevista a la Cadena Cope, recollida per Europa Press, sobre fins on pot arribar el PP amb Junts, després que Alberto Núñez Feijóo apel·lés a "posar el comptador a zero" amb els independentistes catalans, Gamarra ha assenyalat que "els límits polítics" són els que estableix la Carta Magna.

"Jo crec que els límits estan clars. Els límits són la Constitució, el marc de convivència, garantir sempre la igualtat entre espanyols, visquin on visquin, una igualtat davant la llei, una igualtat en els serveis públics", ha explicat la número dos del PP, després de contraposar el model de l'acord de Génova a "la política del xantatge que ha establert" el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Per Gamarra "aquesta és la línia" en la qual els ponents del XXI Congrés Nacional que el PP celebra aquest cap de setmana han estat treballant, i ha deixat clar que els populars tenen "límits morals, ètics, com no pot ser d'una altra manera", en contraposició amb Sánchez, per a qui aquestes línies vermelles "no existeixen".