El PP diu que denunciarà la proposta del PSOE de limitar l'acusació popular: és la "llei Begoña"

COLUNGA (ASTÚRIES), 11 (EUROPA PRESS)

La secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha assegurat que el seu partit denunciarà la proposta del PSOE per limitar l'acusació popular i suprimir el delicte d'ofenses religioses, insistint que aquesta proposició "té nom i cognoms: la llei Begoña".

Així s'ha expressat Gamarra aquest dissabte en unes declaracions remeses als mitjans des del municipi asturià de Colunga, on el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunit els seus barons per perfilar l'agenda de la formació el 2025, amb l'habitatge com a qüestió clau, en un conclave a porta tancada.

La secretària general ha assenyalat que aquesta reforma legislativa presentada pel PSOE demostra que Pedro Sánchez està "única i exclusivament centrat en el problema de la corrupció" i que busca "com evadir-se de les causes que investiguen el seu partit, el seu govern, la seva família i el seu fiscal general".

En la seva opinió, la proposició de Llei Orgànica de garantia i protecció dels drets fonamentals que va avançar divendres el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, pretén "donar carpetada" a tots els sumaris retirant l'acusació popular, "perquè si decauen aquestes acusacions populars ja no podran continuar perquè la fiscalia no és independent", ha denunciat.

En aquest punt, segons assenyala el comunicat, el PP s'uneix "a les denúncies de jutges i periodistes davant d'aquest últim intent de desgastar l'estat de dret i controlar la justícia" i han avançat que ho denunciaran i avançaran perquè "la corrupció no quedi impune".

Així mateix, han avisat a tots els que decideixin donar suport a aquestes reformes que "seran còmplices de la corrupció de Pedro Sánchez".

TROBADA PER "BUSCAR SOLUCIONS"

Per altra banda, Gamarra ha contraposat la "corrupció sanchista" enfront de la reunió que s'està celebrant aquest cap de setmana a Astúries per "buscar solucions als problemes reals dels ciutadans" amb l'objectiu centrat en l'accés a l'habitatge.

Així, ha criticat la "nefasta política d'habitatge" del Govern central que, en paraules de Gamarra, ha tret habitatge del mercat del lloguer i ha impedit que se'n promogui i se'n construeixi més per manca de sòl, a més de protegir l'okupa. "L'únic habitatge que li ha preocupat a Sánchez és el seu", ha postil·lat.

En aquest punt, la secretària popular ha citat els plantejaments del PP d'aquesta matèria que "estan centrats en els problemes dels espanyols" i a "governar de manera útil", reiterant el compromís d'una baixada de la fiscalitat i dels impostos de successions i de donacions.