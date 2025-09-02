El PP, després de la trobada entre Illa i Puigdemont a Brussel·les: "La imatge de la submissió"

MADRID 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Partit Popular s'ha pronunciat aquest dimarts després de la trobada a Brussel·les entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder de Junts, l'expresident català Carles Puigdemont, resumint que aquesta reunió suposa la "imatge de la submissió".
"Sánchez ha passat de dir que portaria detingut a Puigdemont a enviar-li a un teloner per rehabilitar-lo políticament. Una hora i mitja de temps i diners de tots els ciutadans per humiliar a la democràcia espanyola", han denunciat els 'populars' en un missatge a la xarxa social 'X', que ha recollit Europa Press.
Després de la reunió, Illa ha afirmat en una anotació en xarxes socials que la trobada és un "bon exemple" de que el diàleg és motor de la democràcia". "Avui m'he reunit amb el president Carles Puigdemont, tal com he fet amb la resta d'ex-presidents de la Generalitat. El diàleg és el motor de la democràcia perquè Catalunya segueixi avançant. Avui donem un bon exemple", ha expressat.
Per la seva banda, Puigdemont ha agraït que Illa l'hagi rebut a la Delegació del Govern davant de la UE però ha lamentant: "No vivim en situació de normalitat".
"En situació de normalitat democràtica, aquesta reunió s'hauria d'haver produït fa molts mesos i no a Brussel·les sinó al Palau de la Generalitat", ha afirmat a la xarxa social 'X'. El president de Junts també ha agraït a Illa "l'amabilitat i la conversa" que han mantingut.