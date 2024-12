El PP descarta una moció a curt termini perquè Puigdemont vol "esprémer" Sánchez

MADRID 10 des. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha rebutjat aquest dimarts la possibilitat de plantejar una moció de censura a curt termini contra Pedro Sánchez, ja que "els números no surten" i "els qui hi haurien de donar suport els és molt més rendible la feblesa d'un govern que poden esprémer", en al·lusió als socis d'investidura com Junts, el partit de Carles Puigdemont.

Així s'ha pronunciat Gamarra en una entrevista a 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recollida per Europa Press, preguntada per si la qüestió de confiança que el líder de Junts ha exigit a Sánchez motiva el PP a treballar per a una moció de censura.

Gamarra ha dit que "els números avui no surten" i que si mai es donen, ja ho veuran. "I no surten perquè els qui hi haurien de donar suport els és molt més rendible la feblesa d'un govern que poden esprémer i del qual poden aconseguir un dia rere l'altre també gràcies a Pedro Sánchez privilegis i al final sortir-ne afavorits amb un alt preu per a la resta d'espanyols, que ho paguem en termes de desigualtat", ha lamentat.

Sobre si Puidgdemont va de debò o fa catxa amb la qüestió de confiança que reclama a Sánchez per mantenir el seu suport al Govern central, Gamarra ha assegurat que és propi d'"una legislatura absolutament impossible" i que Sánchez "ho sap des del principi", però que s'aferra "sempre a un exercici d'absoluta resistència al preu que sigui", que al final "paguen tots els espanyols".

"I el camí que té Sánchez només té dues possibilitats: continuar assumint cessions als independentistes o convocar eleccions. Això és el que depèn d'ell, perquè evidentment Sánchez no és de fiar, ho sabem absolutament tots en aquest país", ha sostingut.

Gamarra ha manifestat que l'única cosa que amoïna a Sánchez és "una agenda judicial per la qual es veu tancat des del punt de vista de la corrupció del seu govern, el seu partit i el seu entorn més personal".