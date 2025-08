El PP denuncia a Brussel·les que Ribera "va ocultar dades clau" sobre la dana en el seu examen com a comissària

Els populars es basen en un informe de la Guàrdia Civil; la jutgessa que investiga la catàstrofe va qualificar aquest informe d'"erroni"

MADRID, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del Partit Popular Europeu i vicepresidenta del grup EPP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha denunciat aquest diumenge que la socialista Teresa Ribera "va ocultar dades clau" sobre la tragèdia de la dana de València del passat octubre en el seu examen com a comissària europea.

Així ho ha indicat la líder europea dels populars en una pregunta parlamentària presentada davant de la Comissió Europea i en la qual s'ha argumentat que les revelacions contingudes en un informe de la Guàrdia Civil contradiuen la declaració oferta per Ribera durant l'audiència prèvia al seu nomenament com a vicepresidenta de l'executiu comunitari respecte a les alertes del dia de la dana.

Per aquell temps, Ribera era vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

En la seva pregunta parlamentària, Montserrat ha sol·licitat a la Comissió que aclareixi si considera compatible amb els principis de transparència i confiança institucional el fet que, segons l'informe de l'institut armat, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), dirigida per Ribera en la seva etapa com a ministra, no va emetre cap alerta entre les 16:15 i les 18:43 durant la tràgica dana que li va costar la vida a 228 persones a la Comunitat Valenciana.

"Aquesta apagada tècnica, es va produir precisament en les hores i zona més crítiques, i va obstaculitzar l'activació de mesures de protecció civil", han enquadrat els populars.

L'eurodiputada del PP ha denunciat que aquesta informació va ser "ocultada intencionadament" durant el procés d'avaluació parlamentària de Ribera, mentre que, a parer seu, la socialista va desviar la responsabilitat cap a l'anterior executiu espanyol del Partit Popular i va prioritzar el seu nomenament com a comissària.

"Aquestes noves revelacions [en al·lusió a l'informe de la Guàrdia Civil] confirmen que Teresa Ribera es va escudar en una qüestió de competències per no assumir la seva responsabilitat en la gestió de les inundacions de València quan ella era responsable en el moment de la tragèdia de les conques, de la política hídrica, de l'organisme de control del clima i de les construccions en zones inundables", ha indicat Montserrat.

Per tant, la pregunta presentada qüestiona si aquesta "ocultació i manipulació de fets" en el marc d'una emergència de gran envergadura comprometen la legitimitat del procés de selecció i la capacitat de Ribera per exercir les seves funcions a la Comissió.

El PP ha reiterat la seva versió dels fets sobre el dia de la dana de la mà de l'informe de la Benemèrita: "La CHX va ser comunicant per mail durant el dia la presència de fortes pluges, però va mantenir que el cabal s'anava reduint fins a tres vegades. Entre les 16:13 del dimarts 29 d'octubre i les 18:43 no va informar de res", han indicat per seguidament portar a col·lació l'obligació de la Confederació per a això sobre la base de la llei de la protecció civil.

En aquest sentit, Montserrat ha embastat que, quan a les 18:43 va informar del perill, ja era tarda: "Moltes víctimes ja havien estat atropellades per la riuada o estaven lluitant per la seva vida", ha sostingut.

"La veritat només és una i sempre s'acaba coneixent. En un assumpte d'aquesta gravetat, els europeus no es mereixen una comissària que carrega amb aquesta responsabilitat sobre els seus homes i que els enganya", ha reblat Montserrat.

INFORME DE LA GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil va remetre el passat 25 de juliol a la jutgessa que instrueix la causa de la dana un informe amb una cronologia dels fets d'aquell 29 d'octubre i planteja, en l'anàlisi de la situació de l'entorn del barranc del Poyo, que caldria preguntar als responsables de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) "quin va ser el motiu pel qual no es van dur a terme els avisos de superació dels llindars preceptius per part de les persones que tenien encomanades aquestes funcions".

El document apuntava que destaca "en gran manera, la inexistència d'avisos" a conseqüència de l'ascens exponencial des de les 16:15, moment en què es depassa el llindar 1, fins a les 18:43.

L'institut armat entenia que "almenys en aquest episodi d'inundacions i donada les extraordinàries precipitacions que s'estaven registrant, era fonamental que aquesta informació es transmetés en temps per conèixer la situació real dels volums d'aigua que circulaven per les lleres dels cursos fluvials amb dispositius del SAIH, en aquest cas en el barranc del Poyo".

Amb tot, la jutgessa que investiga la gestió de la catastròfica dana del passat 29 d'octubre va qüestionar aquest passat dimecres l'últim informe de la Guàrdia Civil incorporat al procediment, el qual va titllar d'"erroni" i "incomplet" i va diferir de les seves conclusions en descartar que existís una "apagada informativa" per part de la CHX.

L'informe, d'aquesta manera, "no es correspon amb l'acordat" per la jutgessa, ja que es va requerir una cronologia dels desbordaments a rius, barrancs i preses i la seva relació amb les defuncions. No se sol·licitava cap valoració respecte de les actuacions dels intervinents, va aclarir la jutgessa.

La jutgessa subratlla que es va demanar únicament la cronologia posat que l'anàlisi de la negligència, fallades o posició de garant, "és exclusivament jurisdiccional". Així, atès que l'informe sobre la cronologia dels fets incideix en valoracions que no corresponia a la Policia Judicial, "les mateixes no posseeixen eficàcia incriminatòria, ni tampoc exculpatòria, dels investigats ni de qualsevol altre implicat".