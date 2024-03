El PP denuncia Aragonès a la Junta Electoral per presumpte ús electoralista de la Generalitat

BARCELONA, 30 març (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la Junta Electoral Provincial de Barcelona per presumpte ús electoralista de la Generalitat en publicitar accions de govern, com l'ampliació d'ajuts per a les xarxes d'aigües municipals a través de xarxes socials, o visites institucionals com la depuradora de Puigpelat (Tarragona).

El text, difós aquest dissabte pel partit i consultat per Europa Press, recull diferents missatges en els perfils institucionals del Govern a X, i que veuen "contraris al que disposa la legislació electoral" sobre l'objectiu de garantir els principis d'objectivitat, transparència i igualtat entre els actors electorals.

La presidenta del comitè de campanya del PP, Dolors Montserrat, ha assegurat que no permetran "el joc brut d'ERC utilitzant els recursos pagats per tots els catalans per aconseguir vots" i ha advertit que ho denunciaran les vegades que calgui si torna a passar.