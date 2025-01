El PP "demanarà responsabilitats" si s'ha d'indemnitzar els promotors del Hard Rock

TARRAGONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP al Parlament per Tarragona Pere Lluís Huguet ha afirmat aquest dimecres que el partit "demanarà responsabilitats" en cas que s'hagi d'indemnitzar els promotors del macroprojecte del Hard Rock.

"Perdrem aquesta inversió i hi ha algun responsable per aquesta pèrdua. Demanarem responsabilitats", ha afirmat Huguet en un comunicat, en el qual també ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per, a parer seu, canviar inversions pels vots de partits que no tenen representació a la província, en al·lusió als Comuns.

Així mateix, ha sol·licitat formalment l'informe jurídic de la Generalitat, redactat el 2023 durant el mandat de Pere Aragonès, i que xifra entre 35 i 50 milions d'euros les indemnitzacions per paralitzar el projecte del Hard Rock a Tarragona si els inversors ho reclamessin.