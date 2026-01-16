El PP demanarà al Congrés reobrir l'oficina d'expedició de DNIs a Sant Cugat (Barcelona)

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP al Congrés, Ana Vázquez, ha explicat aquest divendres que presentaran una proposició no de llei per exigir la reobertura de l'oficina d'expedició de DNIs i passaports del Cos Nacional de Policia a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
En unes declaracions amb el secretari general del PP català, Santi Rodríguez, i el portaveu del partit a l'Ajuntament de Sant Cugat, Álvaro Benejam, ha explicat que en la proposició no de llei demanaran al Ministeri d'Interior que pagui la reforma que necessita l'oficina, "que per fer-ho té més de 2.000 milions sense executar en inversions", o que el consistori li ofereixi una altra possible ubicació.
També sol·licitaran la compareixença urgent del director general de la Policia Nacional perquè és "gravíssim que s'hagi tancat aquesta oficina".
"Em sembla vergonyós que una localitat de 100.000 habitants estigui en aquests moments totalment paralitzada i castigui els ciutadans simplement perquè li dona la gana a l'alcalde i al Govern d'Espanya", ha lamentat.
Per Vázquez, els veïns de Sant Cugat no han de ser "ciutadans de segona" i no s'haurien d'haver de desplaçar a altres localitats per fer un tràmit ordinari com renovar el DNI.
"Volem que es torni a reobrir l'oficina de documentació a Sant Cugat del Vallès, que torni a obrir amb els 11 agents de la Policia Nacional que tenia. Arribarem fins al final", ha advertit la diputada popular, que creu que el tancament és conseqüència del desmantellament que, a parer seu, està executant el Govern central de la presència de l'Estat a Catalunya.
RODRÍGUEZ I BENEJAM
Després de constatar que fa un any i mig que l'oficina està tancada, Santi Rodríguez ha acusat el consistori i el Ministeri d'Interior de "passar-se la pilota els uns als altres" i de no resoldre el problema, perjudicant els ciutadans del municipi.
I el portaveu del grup popular a Sant Cugat, Álvaro Benejam, ha destacat el problema que suposa el tancament de l'oficina per a les persones que tenen dificultat per desplaçar-se, per la qual cosa n'ha reclamat la reobertura.