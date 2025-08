El PP demana a Sánchez que "reflexioni" i faci "un pas al costat": "Si una cosa representa el PSOE és la corrupció"

MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari d'Educació i Igualtat del Partit Popular, Jaime de los Santos, ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que "reflexioni" durant les vacances i faci "un pas al costat".

"Arrenquem agost amb el diari 'The Economist' reclamant-li al president Sánchez que faci un pas al costat o que dimiteixi de les seves responsabilitats de president del Govern d'Espanya", ha subratllat De los Santos, aquest dissabte en unes declaracions als mitjans.

De los Santos ha criticat que "fa menys d'una setmana" era el mateix Sánchez "qui feia servir aquesta portada anglesa per posar de manifest els seus grans assoliments en matèria econòmica".

Ara, segons ha indicat, "serveix a tothom" per "reivindicar el que van ser les polítiques del govern de Mariano Rajoy" i "també per reclamar un cop més" a Sánchez "que faci un pas al costat, que li retorni la paraula als espanyols per, en unes eleccions generals avançades, poder retornar a aquest país al camí de la normalitat".

De los Santos ha assenyalat que "el que persegueix qualsevol democràcia" és "respecte a les institucions i un govern que no estigui assolat per la corrupció". "Si una cosa representa el govern de Pedro Sánchez i també el Partit Socialista és la corrupció", ha lamentat.

En concret, ha precisat que, en aquests moments "els seus dos homes forts al partit i al Govern" estan "un a la presó i un altre sense poder sortir d'Espanya perquè la justícia li ha retirat el passaport". "I així i tot, ell continua mirant cap a un altre costat", ha criticat.

Per això, des del Partit Popular demanen a Sánchez "que reflexioni" durant "els seus dies de descans" sobre "el que significa governar un país com Espanya i fins a quin punt ha erosionat la política i la democràcia" amb "els seus atacs constants als jutges, amb el seu desdeny permanent a la sobirania nacional --perquè no portar lleis a les Corts generals és riure's de la sobirania nacional-- i fent del seu executiu una mentida".

FALSIFICACIÓ DE TÍTOLS

D'altra banda, sobre la falsificació de títols, De los Santos ha demanat "no pretendre passar per la mateixa qüestió a qui s'equivoca i infla el seu currículum amb qui falsifica un document" i ha criticat la ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, per estar "donant aplaudiments" a José María Ángel, que ha dimitit com comissionat del govern per a la reconstrucció després de la dana, després de la investigació per la presumpta falsificació d'un títol, i al qual el PP demana que retorni "tots els diners que ha percebut".

De los Santos considera que defensar Ángel és "no fer cap favor a la democràcia" i s'ha preguntat què exemple s'està donant als joves i als universitaris. "El que queda clar és que al govern de Pedro Sánchez no hi ha cap persona que respecti les institucions ni que defensi la democràcia", ha insistit.

Preguntat per les acusacions de "racisme" a l'ajuntament de Pozuelo pel tancament del centre de migrants del municipi madrileny --on el govern proposava traslladar 400 menors migrants sol·licitants d'asil--, De los Santos ha defensat Ayuso i l'alcaldessa de Pozuelo.

"No hi ha res més racista que el Govern d'Espanya doni per bo que dues comunitats autònomes com són Catalunya i Euskadi no formin part del repartiment dels menors no acompanyats i per més que des del Govern central, la delegació del govern o el mateix ministre Torres vulguin assenyalar el PP de Madrid, la seva presidenta o l'alcaldessa de Pozuelo com a racistes. No", ha subratllat De los Santos.

A parer seu, "la immigració no és un problema dels immigrants" sinó "de la gestió dels fluxos migratoris" i això, segons ha afegit, "és una competència que li correspon únicament al Govern central".

"Gairebé set anys després de govern nefast de Pedro Sánchez no s'ha fet ni un sol pas pel que fa a les polítiques migratòries, al contrari, el que s'ha fet és d'alguna manera donar carta blanca a aquestes màfies que trafiquen desgraciadament amb els drames de tants homes i tantes dones", ha subratllat.