El PP demana a Sánchez que expliqui la "corrupció que acorrala la seva família"

MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que doni explicacions "sobre la corrupció que acorrala la seva família" i la destitució del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, perquè sigui creïble el pla de regeneració democràtica que presentarà dimecres en una compareixença al Congrés.

"Per demà poder parlar d'un autèntic debat de regeneració democràtica, Pedro Sánchez ha d'abandonar la degeneració democràtica en la qual ha sumit el nostre país, donant explicacions sobre la corrupció que acorrala la seva família", ha assegurat la dirigent del PP, després d'afegir que també hauria d'apartar del càrrec el fiscal general.

Així ho ha expressat en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, en la qual ha aprofundit en la necessitat que Sánchez expliqui les "irregularitats" que envolten la seva dona, el seu germà i a si mateix, ja que darrere hi ha "un clar conflicte d'interessos que coneix", en referència a la declaració dilluns de l'empresari Juan Carlos Barrabés davant el jutge que investiga Begoña Gómez.

Aquestes explicacions, segons Gamarra, haurien d'anar acompanyades de la "sol·licitud de dimissió" de García Ortiz, ja que "no només exerceix com l'advocat de la família del president, sinó que està a mig telenotícies de passar a tenir condició d'investigat per revelació de secrets", cometent un delicte "en l'exercici del seu càrrec i amb motivacions polítiques".

La secretària general del PP ha lamentat que Sánchez ja hauria d'haver donat explicacions per iniciativa pròpia, perquè és "el que hauria de fer un president en qualsevol democràcia del món": donar detalls "en el minut u" per no "posar en qüestió la nostra democràcia".