El PP demana el retorn "immediat" d'Illa de Mèxic per abordar el brot de PPA

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
El PP ha demanat aquest dilluns el retorn "immediat" a Catalunya del president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial a Mèxic, per abordar el brot de pesta porcina africana (PPA).
La formació ha sol·licitat la compareixença urgent d'Illa en el ple del Parlament perquè expliqui les mesures a adoptar en una situació que, consideren, "amenaça greument un dels pilars de l'economia espanyola", ha informat el PP en un comunicat.
La diputada del PP al Parlament Eva García ha criticat que Illa continuï amb el viatge: "No es pot gestionar una crisi d'aquesta magnitud a distància", i ha demanat que el Govern actuï amb rapidesa i rigor per protegir el sector, textualment.
García ha alertat de la importància d'evitar que aquesta malaltia passi als porcs de consum: "Seria el problema més greu que tindria ara mateix el Govern i fins i tot hi hauria risc de sacrificis massius de la cabanya porcina, i seria molt difícil recuperar l'estatuts sanitari", ha exposat.
El partit també considera "imprescindible" reforçar la coordinació amb el Ministeri d'Agricultura i, així mateix, intensificar la coordinació amb Brussel·les per evitar, expliquen, el tancament de mercats exteriors i preparar una estratègia de suport tècnic i fiscal al sector porcí.