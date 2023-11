El PP demana que el reconeixement de Palestina com a estat es coordini amb la Unió Europea

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, ha reclamat que la decisió de reconèixer Palestina com a estat la prengui "conjuntament" la Unió Europea i no Espanya per separat.

"Això s'ha de fer, però el quan i el com tenen a veure amb la situació que es viu a Israel i amb les decisions que hauria de prendre conjuntament la Unió Europea. No podem anar sols pel món", ha indicat en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press.

Pons ha opinat que en l'escenari actual, amb la guerra vigent entre Israel i Hamas, Espanya "no hauria de prendre decisions unilaterals, sinó decisions coordinades amb la Unió Europea i amb la resta de socis".

"Perquè ara com ara Espanya no té cap paper rellevant i les decisions que pren han d'ajudar a la pacificació i al restabliment de l'ordre i en cap cas col·locar-nos en una posició poc congruent en el conjunt dels nostres socis", ha expressat.

A més a més, ha recordat que el Congrés va aprovar "per unanimitat" en l'època del govern de Mariano Rajoy una resolució a favor del reconeixement de l'Estat palestí i de la solució dels dos estats. "Ja hi ha una posició fixada", ha assenyalat preguntat per si el PP dona suport a reconèixer Palestina.