El PP demana que Puente expliqui al Senat la retirada d'ajuts als joves per al transport a Andalusia

El Partit Popular ha llançat una ofensiva al Senat perquè el Govern central expliqui la retirada dels ajuts al transport per als joves menors de catorze anys a Andalusia, decisió que especifiquen com "totalment discrecional" i que aprofundeix "la desigualtat i la ruptura de la cohesió social i territorial".

La portaveu de Mobilitat del PP a la cambra alta i senadora per Almeria, Carmen López Zapata, ha registrat la petició de compareixença urgent del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, perquè a la Comissió corresponent del Senat doni explicacions sobre la seva decisió de no autoritzar els fons corresponents per a la bonificació del transport públic.

"Manipular unes declaracions de la consellera de Foment de la Junta per deixar els joves andalusos sense ajuts als transports públic és mesquí i demostra que al govern de Sánchez no li interessen els ciutadans, sinó que es mou pels seus interessos polítics", afirma el Grup Parlamentari Popular.

Des del bloc popular es queixen que en altres comunitats autònomes sí que se sufraguen aquests ajuts i demanen explicacions de per què la reacció del Govern central "no ha estat la mateixa" amb Andalusia.

Finalment, han registrat també preguntes escrites per al Govern central sobre la "proporcionalitat de la decisió" i sobre si "ha actuat conforme a la legalitat". Així mateix, els populars fan una crida a la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, sobre si ella comparteix la decisió.