El PP demana que Perelló exposi al Congrés la memòria de CGPJ presentada en l'acte judicial al qual no va acudir Feijóo

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
El PP ha sol·licitat que la presidenta del Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, expliqui al Congrés els detalls de la memòria relativa a l'activitat judicial de l'any 2024, un document que ella mateixa va presentar el passat 5 de setembre en l'acte d'obertura de l'any judicial al qual el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no va acudir, en protesta per la presència en el mateix del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
El líder del PP va justificar la seva absència en aquest esdeveniment, presidit pel rei, per la participació del màxim responsable del Ministeri Públic, a qui quatre dies després el magistrat del Tribunal Suprem Ángel Hurtado va enviar a judici per un presumpte delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i li va imposar una fiança de 150.000 euros.
Feijóo va optar per no acudir a l'obertura de l'any judicial per considerar "una provocació" que García Ortiz, la dimissió de la qual reclama el PP des de fa mesos, prengués la paraula davant dels magistrats que hauran de jutjar-lo.
El líder popular va explicar que va ser a finals de juliol quan va comunicar que "no procedia" la seva assistència a la cerimònia. Després d'insistir en el seu "absolut respecte" cap al rei i el conjunt del poder judicial, va incidir que no volia "validar" l'actuació del fiscal general, la qual cosa va provocar crítiques per part dels dos partits que integren el govern de coalició.